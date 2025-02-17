После удара по ЧАЭС всплыл наболевший вопрос

Опасность ЧАЭС: последствия атаки по старому саркофагу.

После российского удара по конструкции старого саркофага четвертого энергоблока ЧАЭС возникла угроза из-за повреждения барьерных систем Нового безопасного конфайнмента (НБК).

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков на брифинге в "Медиацентре Украина" заявил, что "Арка" больше не выполняет свою защитную функцию.

Повреждения и риски

В результате атаки дрона россиян в конструкции НБК образовалось отверстие, что привело к пожару и повреждению как наружной, так и внутренней оболочек. Вышли из строя системы вентиляции, грузоподъемное оборудование и электроснабжение. Несмотря на то, что радиационный фон остался в пределах нормы, НБК не обеспечивает надлежащей изоляции.

Проблема старого саркофага

Кориков напомнил, что старый саркофаг ("Укрытие"), сооруженный после аварии 1986 года, имел нестабильные конструкции. Их безопасность гарантировали до 2023 года, после чего планировалось провести мероприятия по стабилизации или демонтажу. Однако из-за пандемии COVID-19 реализацию этих работ отложили до 2029 года. В результате повреждения НБК вопрос стабильности старого саркофага стал критическим.

По словам Корикова, опасность от нестабильных конструкций значительно возросла из-за потери барьерной функции НБК. Окончательную оценку рисков можно будет дать после ликвидации последствий атаки. Эксплуатирующая компания и Госатомрегулирование совместно определят дальнейшие шаги по стабилизации ситуации.

Что такое Новый безопасный конфайнмент (НБК)?

Иллюстрированное изображение ДСП "Чернобыльская АЭС"

Новый безопасный конфайнмент – это многофункциональный комплекс, предназначенный для превращения саркофага ЧАЭС в экологически безопасную систему. Его высота равна 35-этажному дому, а длина – полтора футбольных поля. НБК должен защищать от радиационной пыли и обеспечивать безопасный демонтаж нестабильных конструкций внутри старого саркофага.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вероятность утечки радиоактивных веществ существует. Что известно о последствиях удара дрона по ЧАЭС.