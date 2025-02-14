"Все очень злые": как Европа отреагировала на удар россиян по ЧАЭС

В Европе не просто возмущены

Появилась первая реакция на атаку по Чернобыльской АЭС от европейских партнеров Украины. На Мюнхенской конференции безопасности западные союзники выразили немалое возмущение действиями РФ, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "беспокоятся", как часто бывает, а действительно злые", — подчеркнул Ермак в своем телеграмм-канале.

По его словам, США вложили значительные средства и усилия по строительству укрытия ЧАЭС. Проект завершили как раз при президентстве Дональда Трампа. Ермак напомнил, что в 1980-е годы весь мир помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС — Москва получала от западных стран роботов, технику и помощь ученых.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Повреждения конструкции существенны. Спасатели потушили пожар на объекте. Радиационный фон остается внутри нормы, за ним ведется постоянный мониторинг.

Ермак отметил, что украинская сторона предоставит американским партнерам исчерпывающую информацию об ударе по ЧАЭС, а также о систематических запусках российских дронов через Чернобыльскую зону и угрозы, которые они создают для ядерной безопасности.

Президент Зеленский подчеркнул, что Россия — единственное государство в мире, которое атакует подобные объекты и ведет боевые действия, несмотря на возможные последствия. По его словам, такие действия представляют террористическую угрозу всему миру.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украине подсчитали ущерб от разграбления россиянами ЧАЭС. Гигантскую сумму указали в обвинении мародера.