Военный учет для лиц с инвалидностью значительно упростили: какие изменения ввели в "Резерв+"
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Украина обновила правила военного учета для лиц с инвалидностью
Кабинет Министров Украины принял изменения в постановления №932 и №559, направленные на защиту прав лиц с инвалидностью и упрощение процедур военного учета. Теперь информация об инвалидности будет автоматически отображаться в системе "Резерв+", что позволит избежать лишних бюрократических процедур.
Нововведения призваны оптимизировать работу военно-врачебных комиссий (ВЛК) и сделать процессы более удобными для граждан. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Основные новшества:
Автоматическое отображение данных в "Резерв+": Сведения об инвалидности будут вноситься в реестр "Оберег" через Единую информационную систему социальной сферы. Данные будут отображаться в приложении "Резерв+" автоматически или по запросу без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Упрощение подачи документов оффлайн:
- Медицинские документы можно засвидетельствовать собственной подписью при наличии оригинала без нотариуса.
- Подать документы могут лица с инвалидностью или их законные представители (родители, опекуны).
- ВЛК будет принимать решение на основе поданных документов и данных по электронной системе здравоохранения.
"Эти изменения — важный шаг для упрощения жизни лиц с инвалидностью в контексте военного учета", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Важно: Лица с инвалидностью не обязаны проходить ВЛК, но могут сделать это добровольно по собственному желанию.
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