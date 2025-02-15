Военный учет для лиц с инвалидностью значительно упростили: какие изменения ввели в "Резерв+"

Украина обновила правила военного учета для лиц с инвалидностью

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановления №932 и №559, направленные на защиту прав лиц с инвалидностью и упрощение процедур военного учета. Теперь информация об инвалидности будет автоматически отображаться в системе "Резерв+", что позволит избежать лишних бюрократических процедур.

Нововведения призваны оптимизировать работу военно-врачебных комиссий (ВЛК) и сделать процессы более удобными для граждан. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Основные новшества:

Автоматическое отображение данных в "Резерв+": Сведения об инвалидности будут вноситься в реестр "Оберег" через Единую информационную систему социальной сферы. Данные будут отображаться в приложении "Резерв+" автоматически или по запросу без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Упрощение подачи документов оффлайн:

Медицинские документы можно засвидетельствовать собственной подписью при наличии оригинала без нотариуса. Подать документы могут лица с инвалидностью или их законные представители (родители, опекуны). ВЛК будет принимать решение на основе поданных документов и данных по электронной системе здравоохранения.

"Эти изменения — важный шаг для упрощения жизни лиц с инвалидностью в контексте военного учета", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Важно: Лица с инвалидностью не обязаны проходить ВЛК, но могут сделать это добровольно по собственному желанию.

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