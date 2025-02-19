Вывел из Украины более 100 миллионов долларов и сбежал в США: куда пропал экс-премьер-министр Украины Лазаренко

Бывший чиновник сбежал из Украины в конце 90-х

Одиозный политик, бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко уже много лет не появляется на публике. Он захватил газовый рынок в 90-х, что нанесло масштабный ущерб экономике Украины. Затем политик сбежал в США, где жил в роскошном имении в Калифорнии. Сегодня, 19 февраля, исполнилось 26 лет с момента задержания политика в США.

"Телеграф" напомнит, почему политик вошел в десятку крупнейших коррупционеров мира, и как сложилась его жизнь дальше.

Что известно о Павле Лазаренко

Мужчина прошел путь от водителя и председателя колхоза и до руководителя в различных государственных структурах. Так, в 1995 году Лазаренко стал первым вице-премьер-министром во времена президентства Леонида Кучмы. А уже через год его избрали премьер-министром Украины.

Когда Лазаренко был вице-премьером, он организовал поставку газа и нефтепродуктов из России на Днепропетровщину, а впоследствии — по всей Украине. Государство выдало лицензию коммерческой компании ЕЭСУ, которая принадлежала Юлии Тимошенко. Таким образом, Лазаренко и Тимошенко вели бизнес, сверхприбыли из которого получали из-за высоких цен на газ для граждан.

Лазаренко был премьером Украины, фото из сети

Уже в 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство против Лазаренко. Речь шла о "хищении государственного имущества в особо крупных размерах". Через год политика лишили депутатской неприкосновенности, однако к этому времени он успел сбежать за границу.

В 2000-х против Лазаренко возбудили еще несколько уголовных дел. В частности, по получению взяток от Юлии и Александра Тимошенко в целом на 166,6 миллиона долларов.

Против Лазаренко открывали уголовные дела в Украине, фото из сети

Антикоррупционная организация Transparency International называла Лазаренко одним из десяти самых больших коррупционеров мира.

По данным прокуратуры, Лазаренко вывел из Украины в США более 320 миллионов долларов через подставные компании, зарегистрированные в Швейцарии, Антигуа и Барбуде, Эстонии, Латвии, Польше. Впоследствии в США подтвердили перевод 114 миллионов долларов.

Лазаренко выводил из Украины заоблачные суммы, фото из сети

Так, надеясь избежать украинского правосудия, Лазаренко сбежал в США. Однако в Америке политика обвинили в отмывании средств, поскольку он переводил их через банки этой страны, а еще покупал имения. Речь шла о сумме в 114 миллионов долларов.

В то же время швейцарское правосудие выбрало наказание чиновнику — к 1,5 годам заключения заочно за отмывание средств через местные банки. К тому же ему назначили штраф в 10 миллионов швейцарских франков.

Против Лазаренко возбудили дело и в США, фото из сети

5 лет экс-чиновник находился под домашним арестом в квартире в Сан-Франциско. В 2006 году украинца признали виновным в отмывании средств и назначили наказание – 9 лет лишения свободы. Так Лазаренко сидел в тюрьме Federal Correctional Institution возле Лос-Анджелеса. Также он должен был заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.

Где сейчас Лазаренко

В 2012 году Лазаренко вышел на свободу, а его роскошный дом в городе Новато был конфискован. Спустя год недвижимость продали за 5 миллионов долларов.

По информации на 2016 год, политик живет с супругой и 3 детьми возле Сан-Франциско. Их дом оценивается в 1,8 миллиона долларов. Второй избранницей политика стала Оксана Цикова, переводчица, находившаяся с ним на суде в США. Цикова зарегистрирована адвокатом в компании, защищающей бывшего украинского премьер-министра.

Лазаренко с женой и ребенком, фото УНИАН

Были слухи, что экс-чиновник просил в США политического убежища. Также сообщалось, что мужчина указывал в документах отсутствие дохода, поскольку нигде не работает.

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