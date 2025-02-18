Ни разу не выходил с ней на публику: что известно о жене Дениса Манжосова

Актер не комментирует личную жизнь

Денис Мажосов был одним из соучредителей юмористической студии "Квартал 95", также участвовал в выступлениях и писал сценарии. В один момент Манжосов прекратил сотрудничество с "Кварталом 95" из-за конфликта с Владимиром Зеленским. В то же время актер перестал появляться на публике. Исключением стала пресс-конференция, которую Манжосов должен был дать о Зеленском во время его президентской кампании. Однако он не явился на мероприятие.

Жена актера вообще не появлялась на публике. Что о ней известно — выяснил "Телеграф".

Жена Дениса Манжосова

Во время своей деятельности в "Квартале 95" Денис постоянно был на публике. Он посещал разные мероприятия, тусовки шоубизнеса, премьеры разных проектов. При этом со своей супругой актер ни разу не появлялся под прицелом камер. Похоже, Манжосов скрывал свою жену подальше от журналистов.

Манжосов был соучредителем "Квартала 95", фото "Квартала 95"

Манжосов много лет был актером "Квартала 95", фото "Квартала 95"

Ранее Манжосов постоянно появлялся на публике, фото из сети

Известно, что Манжосов состоял в браке с женщиной по имени Анастасия. У супругов родился сын. В сети есть фото актера с сыном, однако с женой — ни одного. По-видимому, Денис не хотел афишировать личную жизнь. Поговаривали, что супруги могли развестись.

Денис Манжосов с сыном, фото из сети

Сегодня на своей странице в фейсбуке Манжосов изредка распространяет посты. В начале вторжения россиян актер осудил Россию. Также он обнародовал патриотические посты. Так что актер ведет непубличную жизнь и не делится личным.

Денис Манжосов сейчас, фото из его фейсбука

Денис Манжосов практически не ведет соцсети, фото с его фейсбука

Денис Манжосов исчез с инфопространства, фото из его фейсбука

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Владимир Зеленский в популярном шоу "Форд Буаяр". Программу транслировали по телевидению более 20 лет назад.