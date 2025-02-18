Молодежь хочет воевать? Сколько украинцев уже подали заявки на "Контракт 18-24"

Контракт предусматривает исключительно боевые должности

Более 10 тысяч обращений молодежи зафиксировано в приложении "Резерв+". Мужчины 18-24 лет хотят добровольно заключить годовой контракт с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время эфира телемарафона.

"Мы обычно не раскрываем такую служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" зарегистрировано более 10 тысяч обращений", – сказал Лазуткин.

По его словам, подать заявку на подписание "Контракта 18-24" можно в "Резерв+" либо через сайт 18-24.army.gov.ua, либо горячую линию Министерства обороны Украины.

"Приложение "Резерв+" – не единственный "вход", скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24". То есть есть несколько возможностей попасть на этот контракт", — добавил представитель Минобороны.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал годовой "Контракт 18-24". Его могут подписать ребята от 18 до 24 лет. Государство предлагает таким добровольцам немало условий: миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить мужчины, которые служат в армии и им до 25 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из мужчин могут отказать в подписании "Контракт 18-24".