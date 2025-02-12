Встреча с Трампом, обмен территорий Курской области и не только: главные заявления Зеленского для The Guardian

"Телеграф" собрал все заявления главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью для издания The Guardian. Главные темы: редкоземельные ресурсы и сотрудничество с США, приостановление финансирования USAID, позиция Украины относительно условий окончания войны. Также украинский лидер рассказал о покушении на него в начале вторжения.

"Телеграф" собрал главные заявления президента. Видео интервью Зеленского для западного издания обнародовала пресс-служба президента.

Запланированные встречи

Владимир Зеленский говорит, что сейчас активизировалась работа с американской стороной, что является правильным, поскольку США — наш главный стратегический партнер. В момент, когда решается вопрос остановки войны и сдерживания Путина, необходимо проводить как можно больше встреч.

"Мы будем иметь встречи с командой президента Трампа. Думаю, что встречусь с ними в Мюнхене в ближайшие дни, если все сложится как следует. Ведь в военное время сложно что-то гарантировать на 100%. Если же я поеду, то буду иметь встречу с вице-президентом Пенсом и, вероятно, со всей командой. Также в Мюнхене планируются отдельные встречи с двумя десятками важных сенаторов и конгрессменов. Будет много контактов и с европейскими лидерами. Ожидается, что представители команды Трампа также будут присутствовать", — сказал он.

По его словам, до Мюнхенской конференции и после нее в Украину приедут представители Белого дома. Относительно встречи с президентом Трампом, то Владимир Зеленский ответил, что он ждет в Вашингтоне.

"Мы ожидаем согласования дат и плана этой встречи. Как только все будет согласовано, я готов к встрече. Сейчас даты по Мюнхену и встречам с представителями администрации Трампа согласованы, но относительно поездки в США пока ситуация неопределенная. Из-за войны трудно планировать, да и у Трампа есть много внутренних вопросов, которые требуют решения. Но мы получаем позитивные сигналы от американской стороны, что важно для обеих стран. Мы хотели бы проводить встречи чаще и как можно быстрее", — ответил глава государства.

Позиция президента Трампа

В первые недели президентства Трампа уже состоялись радикальные решения относительно внутренней политики США и Ближнего Востока. Самое важное по словам Зеленского — это его решительность, сильные действия и быстрое принятие решений.

"Нам нужно именно такое отношение для того, чтобы заставить Путина прекратить войну и признать ее большой ошибкой. Мы должны найти путь к справедливому миру для Украины", — сказал он.

Зеленский надеется, что Трамп продолжит действовать так же решительно в отношении Путина и его войны. Он говорит, что у нашей страны есть шанс если Соединенные Штаты и страны Европы будут действовать сообща. Европа также играет важную роль, ведь безопасность континента зависит от того, когда и как завершится эта война.

Относительно контактов Трампа с Путиным. Когда президента США спросили, говорил ли он с Путиным, он ответил уклончиво.

"Меня это не беспокоит. Главное, чтобы перед любыми контактами американской стороны с Россией сначала состоялись встречи с Украиной. Это необходимо, ведь война продолжается у нас. Нужно подготовить общее видение перед переговорами с российской стороной – так будет продуктивнее", — сказал Зеленский.

Редкоземельные ресурсы и сотрудничество с США

Команда Трампа очень заинтересована в использовании редкоземельных залежей Украины. Он говорит, что открыты для сотрудничества и считают, что это должно быть взаимовыгодно.

Сейчас ситуация такова: Путин захватывает наши территории и бесплатно получает бесценные полезные ископаемые на временно оккупированных землях. Они уничтожают возможность добычи и переработки, разрушают заводы, затапливают шахты. Это не только экологическая катастрофа, но и утрата украинского богатства.

"Мы должны это защитить, иначе ситуация только ухудшится", — говорит глава государства.

У Украины есть значительные запасы титана, урана, марганца и других важных ресурсов, поделился мнениями Зеленский. По его словам, наши партнеры, прежде всего, американский бизнес, могут участвовать в разработке, добыче и переработке этих ископаемых. Это создаст рабочие места для украинцев и принесет прибыль американским и европейским компаниям.

Приостановка финансирования USAID

Относительно приостановки финансирования USAID. Любая поддержка Украины сегодня очень важна.

"Мы внимательно относимся ко всем рискам и вызовам, которые могут возникнуть из-за сокращения программ. Но самое главное – это оборонная поддержка, и она не заморожена. Это ключевой приоритет для Украины, и я благодарен США за это", — говорит глава государства.

Что касается энергетических программ, то Зеленский ответил, что их поддерживает Европа. Потому Украина сможет справиться.

"Мы уже нашли альтернативные источники финансирования. Для нас важно обеспечить людей электроэнергией, сохранить работу школ, больниц и университетов. Также есть вопрос ветеранских программ. Я лично уделяю этому внимание. Государство найдет ресурсы для поддержки ветеранов и реабилитационных центров. Если США смогут помочь через другие каналы — мы будем благодарны, если нет — справимся сами", — сказал он.

Позиция Украины относительно условий окончания войны

Владимир Зеленский говорит, что Украина готова говорить о гипотетическом соглашении или временном прекращении конфликта, но важны серьезные гарантии безопасности. Идея размещения европейской вооруженной миссии без серьезных гарантий НАТО не выглядит действенной, считает он.

"История показала, что ООНовские войска не всегда эффективны. Без участия США гарантии безопасности не могут быть полноценными. Украина должна иметь достаточно мощную армию, и финансирование этого — важный вопрос. НАТО — самый дешевый вариант, потому что содержание большой армии требует колоссальных ресурсов. Если нам не могут предоставить достаточный военный контингент, нам придется иметь армию, равную российской. Мы готовы обсуждать вопросы финансирования и вооружения нашей армии, включая природные ископаемые, как элемент соглашений с США. Это было частью наших переговоров и с Трампом, и с Байденом. Украина должна быть мощной за столом переговоров. НАТО или должно принять нас, или должно быть в Украине физически", — говорит глава государства.

Каким должно быть давление на Путина

Владимир Зеленский ответил на то, каким должно быть давление на Путина. По его словам, они доверяют своей армии, и если у нас будет достаточно ресурсов, мы сможем защищать себя без дополнительных контингентов.

"Но размещение европейских войск на территории Украины могло бы обезопасить и саму Европу от предстоящей агрессии. Европа не должна обсуждать свою безопасность с Путиным – это ее суверенное право. Россия вторглась в Украину, не спрашивая разрешения, поэтому нам не нужно спрашивать разрешения на размещение защищающих нас войск", — подчеркнул он.

Глава государства говорит, что санкции – мощный инструмент, но пока европейские и американские компании остаются на российском рынке, они фактически финансируют войну. Россия не чувствует полной изоляции из-за того, что торгует с Китаем, Ираном, Индией и получает компоненты для своих ракет с Запада. Санкции должны быть более жесткими и комплексными.

Что будет с Курской областью

Глава государства сказал, что у Украины нет претензий на российские территории. Украина не стремится к захватническим войнам.

"Наша цель – освобождение собственных земель и обеспечение безопасности для наших граждан. Россия же должна понимать: ее политика агрессии может привести к внутренним проблемам и потере контроля над своими регионами", — сказал он.

Выборы в условиях войны

Проведение выборов во время войны – сложный вопрос. Владимир Зеленский говорит, что Украина за демократические процессы, но выборы должны проходить честно, без рисков для безопасности. Европа и США готовы поддержать в этом вопросе, но ключевой фактор – возможно ли организовать выборы так, чтобы они были безопасными и справедливыми. Сейчас важна консолидация общества, и выборы не должны его раскалывать.

"Сначала – победа, потом – выборы", — сказал он.

Были люди, которые хотели убить

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения его пытались убить. А во время одного из покушений на него погибли люди внутри Офиса президента.

"Были люди, которые хотели убить. Были и выстрелы и т.д. Погибли некоторые люди здесь, внутри нашего Офиса, были другие наши, которые защищали. Была высадка десанта и т.д. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы. Они давили", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями между двумя странами. Речь об обмене части Курской области, которую контролируют ВСУ на определенные оккупированные Россией районы Украины, однако Песков отверг такую возможность.