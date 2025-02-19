Коротко, но по сути. Что сказал Буданов после переговоров США и России

Он, как всегда, был немногословен

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов кратко, но убедительно поддержал украинцев. Вероятно, он решил сделать это на фоне неопределенности и неутешительных заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров делегаций Штатов и России в Саудовской Аравии.

"Выстоим", — написал Буданов в соцсетях утром в среду, 19 февраля.

Главный разведчик Украины преимущественно очень немногословен. Однако тем более весомо звучат его слова.

Что сказал Трамп по итогам встречи делегаций США и России в СА

По словам Трампа, переговоры были "очень хорошими", а россияне якобы хотят мира. Говоря о выборах в Украине, он отметил, что у Владимира Зеленского сейчас около 4% поддержки, а также добавил, что "большинство украинских городов лежат в руинах". Трамп отметил, что ему нравится Зеленский, но сейчас он заботится о том, как завершить войну.

Также глава Белого дома заявил, что Россия якобы воюет "на 20%" своих возможностей. Путин, по его мнению, не разрушил ракетами Киев только потому, что не захотел. Президент США добавил, что "Украина была стерта" и выразил искреннее непонимание, как у нас еще кто-то живет. В целом он выразил убеждение, что ситуация в Украине даже хуже, чем в секторе Газа.

Как сообщал Телеграф, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены снимать санкции против России после двусторонней встречи в Саудовской Аравии. Он добавил, что при заключении мирного договора и России и Украине, вероятно, придется идти на взаимные уступки.