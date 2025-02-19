Один в поле не воин: Буданов высказался о политике США по Украине

Буданов поблагодарил других союзников Украины за оказанную помощь

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что без дальнейшей помощи со стороны США будет тяжело одержать победу в войне с Россией.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Defence 24. По словам Буданова, Украина должна сделать все, чтобы США оказывали ей дальнейшую поддержку.

"Как свидетельствует известная украинская пословица: "Один в поле не воин". Это мой ответ касательно Соединенных Штатов", — заявил Буданов. Он добавил, что невозможно представить глобальную безопасность континента без Украины.

Также начальник военной разведки Украины поблагодарил союзников за оказанную нашей стране помощь в войне с Россией. В частности, речь идет о Польше.

"Польша активно поддерживала нас с первых дней, и я надеюсь, что она останется таковой. Польша — одна из немногих стран, которые прекрасно понимают, что такое жизнь под российской оккупацией, и имеет значительный голос в мировой дипломатии. Вот почему мы благодарны Польше за ее поддержку", — заявил Буданов.

Как сообщал Телеграф, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены снимать санкции против России после двусторонней встречи в Саудовской Аравии. Он добавил, что при заключении мирного договора и России и Украине, вероятно, придется идти на взаимные уступки.