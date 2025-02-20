Поставки оружия Украине прекратили даже за деньги? В Раде объяснили, с чем возникла проблема (обновлено)

Нардеп объяснил, почему оружие не поставляют даже за деньги.

Соединенные Штаты Америки временно приостановили продажу оружия Украине. Военные компании, которые должны передавать вооружение по контрактам, сейчас просто ждут.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" и глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко журналистке Наталии Мосейчук.

В то же время, нардепка Александра Устинова заявила, что США не останавливали продажу оружия Украине.

По словам Костенко, поставщики вынуждены ждать из-за отсутствия соответствующего решения от администрации президента США Дональда Трампа. Это касается даже тех фирм, которые уже завтра планировали осуществить передачу.

"Даже те фирмы, которые завтра должны были уже передавать на продажу — ждут, потому что нет решения", — отметил он. По информации парламентария, это касается не только американских, но и европейских компаний, нуждающихся в разрешении от США для продажи вооружения.

"И все ждут, будет ли это решение, чтобы хотя бы за деньги поставлять сюда оружие", — добавил глава оборонного комитета.

Ситуация развивается на фоне сложных дипломатических отношений между США и Украиной и ряда резонансных заявлений Дональда Трампа в адрес Зеленского.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил : "Европейские склады оружия пусты, а у России есть численное преимущество — новые поставки Украине не помогут. Нужен мир".