У Трампа уволили сотни сотрудников, контролировавших ядерное оружие. Как это касается Украины

Представитель Минэнергетики отрицает информацию о массовых увольнениях

Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA). Среди уволенных те, кто работал на объектах по созданию ядерного оружия осуществляли надзор за подрядчиками и инспектировали ядерные боеголовки.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре проинформированных источника. Сокращения также охватили сотрудников штаб-квартиры NNSA, разрабатывавших технические требования и инструкции для подрядчиков, занимающихся производством ядерного оружия. Один из собеседников заявил, что причиной этого решения могло быть непонимание должностными лицами Министерства энергетики США важности работы этих специалистов. NNSA начало процедуру возвращения части уволенных сотрудников.

"Никто не удосужился понять, чем мы занимаемся, и важность нашей работы для национальной безопасности страны", – сказал он.

В свою очередь представитель Минэнергетики опроверг информацию о массовых увольнениях. По его словам, из NNSA были уволены "менее 50 человек", и они "занимали преимущественно административные и канцелярские должности".

Члены Конгресса выразили Министерству энергетики свою обеспокоенность увольнениями в NNSA. Об этом рассказал сотрудник аппарата Конгресса.

"Конгресс сходит с ума, потому что, похоже, Министерство энергетики не осознавало, что NNSA контролирует ядерные запасы. Ядерное сдерживание является основой американской безопасности и стабильности. Точка. Даже очень маленькие пробоины в поддержке этого сдерживания должны пугать людей", — сказал один из собеседников.

Источники рассказали, что Минэнерго давило на кадровые службы, чтобы те аргументировали увольнение якобы плохой работой сотрудников. Двое из кадровиков, не желая этого делать, подали заявления на увольнение.

Как это касается Украины

NNSA не только управляет ядерным арсеналом США, но и контролирует безопасность ядерных материалов по всей стране. Это, по словам собеседников издания, критически важно, особенно в свете последних угроз, в частности — атаки российского беспилотника на территорию Чернобыльской АЭС в Украине.

"NNSA имеет в Украине датчики, которые помогают отслеживать ядерные риски, как умышленные, так и неумышленные", – объяснил один из источников.

Как сообщал "Телеграф", федеральный судья обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить финансирование сотен подрядчиков, работающих в сфере внешней помощи. Речь идет о сотрудниках Агентства США по международному развитию (USAID), подвергшимся массовым увольнениям.