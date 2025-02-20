Новые угрозы от США: требуют "снизить тон" и пугают пустыми складами с оружием

Намекнули, что оружие Украина может и не получить

Белый дом снова усиливает давление на Зеленского по поводу подписания противоречивого соглашения о полезных ископаемых, при этом отказываясь предоставлять конкретные гарантии безопасности. У Трампа издали новые вопиющие заявления и заставляют Зеленского "снизить тон".

В частности, Майк Волц, советник Трампа по нацбезопасности, упрекнул Зеленскому из-за нежелания подписывать экономическое соглашение. "Снизьте тон, внимательно посмотрите на это соглашение и подпишите его. Разногласия между США и Украиной можно урегулировать. Вашингтон принимает участие в челночной дипломатии по миру," — сказал он в эфире Fox News.

"Мы предоставили Украине беспрецедентные экономические возможности. Их вмешательство в дела США неприемлемо", — добавил Волц.

Также в Вашингтоне якобы "очень разочарованы" официальной позицией Украины по поводу переговоров и даже намекают, что США могут перестать поставлять оружие Украине.

В частности, об оружии заговорил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Европейские склады оружия пусты, а у России есть численное преимущество — новые поставки Украине не помогут. Нужен мир", — сказал он.

Ранее "Телеграф" также писал, как республиканцы США отреагировали на заявления Трампа о Зеленском. Некоторые из них считают действия Трампа в отношении Украины правильными.