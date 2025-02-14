Сидел в тюрме за убийства по неосторожности и мошенничество: где сейчас скандальный "доктор Пи" Слюсарчук

В прошлом году "доктора Пи" оправдал суд

В этот день, 14 февраля, 2014 года, Андрей Слюсарчук, более известный как "Доктор Пи", был признан виновным в подделке документов и незаконной лечебной деятельности. В частности, мужчина проводил операции на мозге, не имея соответствующего образования и компетенций. Это привело к смерти людей. В 2000-х человек активно позиционировал себя в публичном пространстве как человек со сверхвозможностями. Впоследствии все это оказалось фейком.

"Телеграф" расскажет настоящую биографию псевдоврача, и чем закончилось судебное дело против него.

Что известно об Андрее Слюсарчуке

Слюсарчук рассказывал, что родился в Виннице, а его родители погибли в автокатастрофе. Мужчина утверждал, что поступил в Московский мединститут в 12 лет и завершил его в 18 лет. По словам Андрея, впоследствии он переехал на Львовщину к любимой Анжеле, но она через некоторое время умерла. Там он работал в районной больнице и занимался сеансами гипноза.

Позже, как рассказывал Слюсарчук, он учился в Санкт-Петербургском университете, который ему удалось окончить всего через год. Он якобы защитил диссертацию в Москве и получил звание профессора. А после этого вернулся во Львов, где преподавал в политехнике.

Андрей Слюсарчук удивлял информацией о себе, фото из сети

Однако в 2009 году журналисты газеты "Экспресс" обнародовали расследование, раскрывшее другую версию его жизни. Там говорилось, что Слюсарчук родился в Житомире. Мать отказалась от него, потому ребенка отдали в школу-интернат. Учился на штукатура-плиточника.

Слюсарчук пытался устроиться нейрохирургом в Новояворовске, однако не получилось. А в начале 90-х мужчину подозревали в мошенничестве. В течение года работал во Львовской политехнике на кафедре информационных систем и сетей. В это время проживал в общежитии.

Андрей Слюсарчук предоставлял ложную информацию о себе, фото из сети

Слюсарчук прославился на всю страну благодаря запоминанию большого числа чисел. В частности, отмечал, что может воспроизвести по памяти 30 миллионов знаков числа Пи после запятой. Потому его и стали называть "доктор Пи". В 2006 году мужчина установил рекорд по запоминанию. Речь шла о 5 тысячах 100 числах за 117 секунд.

Слюсарчук получил прозвище "доктор Пи", фото из сети

Так, у Слюсарчука появился имидж человека с феноменальными способностями. У мужчины начали брать интервью, запускать телепрограммы с его участием. В 2009 году побил рекорд по запоминанию. Но тогда он не попал в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку не было представителей справочника. Впоследствии специалисты начали предполагать, что Слюсарчук получал правильные подсказки в микронаушники во время своих выступлений, потому и якобы демонстрировал сверхспособности.

Способности "доктора Пи" нередко вызывали сомнения, фото из сети

В 2009 году президент Виктор Ющенко лично встретился со Слюсарчуком и обсуждал с ним открытие Института мозга. Организация обязана была находить методы исцеления онкологии. А в 2011 году Виктор Янукович наградил мужчину Государственной премией Украины в области образования. Ее размер составил 150 тысяч гривен.

Событием, о котором активно писали в СМИ, стало то, что Слюсарчук обыграл шахматную программу "Рыбка-4". Раньше этого никто не мог сделать. Одну партию мужчина выиграл, а в другой была ничья. Однако профессиональные шахматисты сомневались в том, что Слюсарчук действительно победил, поскольку это сильнейшая шахматная программа. Выяснилось, что у "Рыбки 4" была системная ошибка, благодаря которой Слюсарчук якобы превзошел программу.

Слюсарчук на самом деле не победил шахматную программу "Рыбка-4", фото из сети

Кроме этого, Слюсарчук проводил операции на мозге, опираясь на свой вроде бы врачебный опыт. Однако хирургические вмешательства заканчивались осложнениями у пациентов, а также смертью. В частности, правоохранители зафиксировали пять таких случаев на Львовщине, Тернопольщине и Хмельнитчине. Также оказалось, что "доктор Пи" не учился ни в одном медицинском вузе.

Судебный процесс над Андреем Слюсарчуком

В 2011 году Слюсарчука арестовали в Киеве по подозрению в мошенничестве. Так, мужчину удержали в СИЗО. А уже в 2014 году Слюсарчука признали виновным в незаконной врачебной деятельности, поддельных документах, двух убийствах по неосторожности и мошенничестве. Его приговорили к 8 годам заключения.

"Доктор Пи" находился в тюрьме, фото из сети

Слюсарчук отбывал наказание в Ровенской области. В 2016 году его освободили из-за "закона Савченко", согласно которому один день заключения засчитывается за два. Мужчина решил доказать свою невиновность. В 2024 году Шевченковский районный суд Львова оправдал Слюсарчука.

"Доктор Пи" вышел на свободу и оправдал себя, фото из сети

Выяснилось, что после того как вышел на свободу, Слюсарчук продолжил оказывать медицинские операции. Также "доктор Пи" приобрел себе двухэтажное поместье под Киевом, которое стоит полмиллиона долларов. Оказалось, что он работает в химической компании "Соединение" и в фармацевтической — "Экофарм".

На странице в инстаграме он распространяет фото с операций, делится своими стихами и размышлениями о своей жизни. Также он распространяет фото из Украины и зарубежных поездок.

Андрей Слюсарчук сейчас, фото с его инстаграма

"Доктор Пи" работает в фармацевтической и химической компаниях, фото с его инстаграма

"Доктор Пи" делится фото из-за рубежа, фото с его инстаграма

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