Псевдоактивист Стахив покинул СИЗО: сколько за это заплатили его поклонники

Его подозревают в мошенничестве и разглашении сведений о расположении подразделения ВСУ

Во вторник, 3 декабря, львовский скандальный блоггер, известный в Украине борец с вакцинацией против коронавируса и мобилизации, Остап Стахив вышел из следственного изолятора.

Это стало возможным после того, как его поклонники внесли залог в размере 908 тысяч гривен. Об этом сообщает корреспондент "Грат" из Львовского СИЗО №19.

"25 сентября следователи СБУ сообщили Остапу Стахиву о подозрении в мошенничестве и разглашении сведений о расположении подразделения ВСУ. По версии следствия, Стахив организовал онлайн-курсы по "журналистике", на которых слушателей обучали противодействовать мобилизации", – говорится в публикации.

2 октября Галицкий районный суд Львова арестовал Стахива на два месяца. Это была пятая попытка избрать меру пресечения. Предыдущие четыре заседания срывались из-за неявки подозреваемого или его ходатайства.

Впоследствии 28 ноября суд продолжил арест блогера, однако разрешил ему выйти на свободу под залог в 908 тысяч гривен. Сторонники псевдоактивиста сразу объявили сбор средств, необходимую сумму они собрали менее чем через неделю.

Что известно об Остапа Стахива

Остап Стахов – блогер, который во время пандемии Covid-19 организовывал митинги против карантина и вакцинации, а саму пандемию называл фейковой. Сначала полномасштабного российского вторжения он переключился на борьбу против мобилизации — повестки называл незаконными и утверждал, что ТЦК похищают и пытают людей.

Он также известен своей политической деятельностью с 2005 года. Был членом партии "Свобода", возглавлял центр "Украинской партии" во Львове, баллотировался в Верховную Раду и на должность председателя Львовской общины. Стахов создал несколько организаций.

Напомним, украинские блогеры в связи с войной России против Украины и мобилизацией уезжают за границу. Ранее сообщалось о бегстве в Испанию Александра Волошина и поступке Паши Бумчика, который пересек Карпаты и оказался в Румынии после получения повестки. Через несколько дней после облавы сотрудников ТЦК Украину покинул Юра Скайф.