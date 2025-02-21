В Украине наладят производство взрывчатки: озвучены условия

Правительство убирает бюрократические преграды

Украина наращивает оборонное производство: вместе с изготовлением дронов и ракет планируется создавать взрывчатые вещества.

Об этом в комментарии "Мы-Украина" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, Кабинет министров убирает бюрократические препоны на законодательном уровне и будет предоставлять гранты производителям взрывчатки.

Также правительство разрешило частному сектору экономики производить порох и боеприпасы, завозить разные компоненты для производства соответствующей продукции, говорит Федоров.

Министр уточнил, что требования по лицензии по умолчанию создают безопасные условия для производства. По его мнению, это важно, ведь с учетом постоянных российских ракетных и дроновых ударов производство должно быть подальше от мест проживания людей.

"Президент еще полгода назад поставил задачу найти средства, поэтому они уже выделены, уже разработана программа. Скоро анонсируем публично, что компании, которые занимаются порохами, могут присоединиться к этому проекту", — сказал Федоров. Он добавил, что в правительстве работают над созданием соответствующих условий труда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина активно переходит на ракету "Трембита", которая может легко обходить российскую ПВО. В ВСУ надеются наладить серийное производство тысяч таких ракет до конца 2025 года.