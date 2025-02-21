В Україні налагодять виробництво вибухівки: озвучені умови

Уряд прибирає бюрократичні перепони

Україна нарощує оборонне виробництво: разом з виготовленням дронів та ракет планується створювати вибухові речовини.

Про це у коментарі "Ми-Україна" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, Кабінет міністрів прибирає бюрократичні перепони на законодавчому рівні і надаватиме гранти виробникам вибухівки.

Також уряд дозволив приватному сектору економіки виробляти порох і боєприпаси, завозити різні компоненти для виробництва відповідної продукції, каже Федоров.

Міністр уточнив, що вимоги до ліцензії за замовчуванням створюють безпечні умови для виробництва. На його думку, це важливо, адже з врахуванням постійних російських ракетних і дронових ударів виробництво має бути подалі від місць проживання людей.

"Президент ще півроку тому поставив задачу знайти кошти, тому вони вже виділені, вже розроблена програма. Скоро анонсуємо публічно, що компанії, які займаються порохами, можуть додатися до цього проекту", — сказав Федоров. Він додав, що в уряді працюють над створенням відповідних умов праці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна активно переходить на ракету "Трембіта", яка може легко оминати російську ППО. У ЗСУ сподіваються налагодити серійне виробництво тисяч таких ракет до кінця 2025 року.