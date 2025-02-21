Трамп налякав Європу? Франція та Естонія скликають екстрене засідання міністрів оборони

Присутніми будуть понад дванадцять представників європейських країн

Підтримка України на тлі заяв президента США Дональда Трампа стала нагальним питанням для Європи. Саме тому у понеділок, 24 лютого, Франція та Естонія проведуть зустріч європейських міністрів оборони.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що до відеоконференції долучаться понад дванадцять представників європейських країн.

Йдеться про Велику Британію, Німеччину, Італію та Польщу, а також будуть представники Європейського Союзу та НАТО. За словами проінформованого джерела, ця зустріч скликається на тлі побоювань щодо можливих проблем у військовій та фінансовій підтримці України з боку США.

Також багатьох європейських політиків непокоять розпочаті Вашингтоном переговори щодо завершення війни без участі Києва. Це, на думку співрозмовника видання, може змінити архітектуру безпеки Європи на роки вперед.

Водночас на 24 лютого заплановано чимало зустрічей в інших напрямках, до прикладу, у понеділок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має приїхати до Києва. А у Брюсселі в цей же день відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Додамо, що у США наступного тижня мають поїхати президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер для переговорів із Дональдом Трампом.

Зауважимо, що 21 лютого Зеленський провів низку розмов з політиками Швеції, Словенії, Чехії та Хорватії.

"Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки. Швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру", — наголосив президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп знову видав низку заяв щодо переговорів.