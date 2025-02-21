Уже не Украина украла? Маск сделал неожиданное заявление о деньгах на военную помощь Украине

Маск неожиданно признал, что большинство денег тем или иным способом осели в США

Руководитель созданного Дональдом Трампом "Департамента эффективности государственного управления США" Илон Маск неожиданно заявил, что выяснил, куда девался "значительный процент денег", которые США предоставили на военную помощь Украине. По его словам, эти деньги якобы разворовали… не украинские, а именно американские политики.

Об этом он написал под сообщением американского телеведущего Билла Митчелла. Митчелл заявил, что выделяемые на помощь Украине "украинские деньги" якобы отмывались американскими политиками и большая часть из них осталась в США.

"Значительный процент денег, "отправленных в Украину", действительно ушел в карман американским политикам, DNC и некоторым республиканцам. Именно поэтому Зеленский говорит, что получил лишь половину денег", — ответил ему Маск.

При этом ранее Маск, как и ряд чиновников администрации Трампа, пытались обвинить Украину и персонально президента Владимира Зеленского в том, что украинцы якобы "разворовывали помощь от США". Таким образом, повторялись нарративы кремлевской пропаганды.

Отметим интересный момент: портал Statista, занимающийся инфографиками, недавно посчитал, чьей помощи Украина получила больше. Оказалось, что в целом Европейский Союз за почти три года войны выделил Украине 133 млрд долларов (гуманитарная и военная помощь) и обязался предоставить еще 115 миллиардов в течение следующих четырех лет. В то же время, США за тот же период предоставили Украине только 114 миллиардов, а предоставление дальнейшей помощи находится под вопросом, поскольку сейчас Украина получает те пакеты, которые были согласованы еще во времена администрации Джозефа Байдена.

Но это не все. Директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга ранее рассчитал, что Украина реально получила от США военной помощи на 54 млрд долларов. Поэтому можно сделать вывод, что Трамп сознательно лжет о 300 или 500 миллиардах, якобы ушедших на военную помощь Украине.