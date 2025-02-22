Фицо похвалил Трампа и набросился на Зеленского и ЕС

Действия России, считает Фицо, были оправданными

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими симпатиями к России, сделал новое резкое заявление в адрес Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда". Выступая мероприятии американских консерваторов CPAC, он заявил, что у России якобы были причины начать военную агрессию против Украины. По его словам, Кремль "вводили в заблуждение" в вопросах безопасности — в частности, когда речь шла о "расширении НАТО на Восток" за счет бывших советских республик.

При этом Фицо заявил, что не отрицает нарушение Россией международного права после вторжения в Украину.

Также Фицо похвалил президента США Дональда Трампа за попытки по "возвращению мира в Европу" и обвинил страны Европейского Союза в "поддержке российско-украинской войны". В то же время он обвинил президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ему якобы "нужна война". Поэтому в Украине якобы не проводят выборы, убежден премьер-министр Словакии.

"Когда идет война, трудно расследовать, куда пошла огромная часть средств, предоставленных Украине", — заявил Фицо.

Напомним, вечером 24 января в Словакии люди вышли на массовые протесты против премьер-министра страны Роберта Фицо – они потребовали его отставки. Кроме столицы страны Братиславы люди вышли на акции протестов в 20 крупных городах Словакии.