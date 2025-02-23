Буданов поставил точку в вопросе блокировки Starlink в Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ни одной системной работы по блокированию Starlink в Украине не ведется. Он призвал не паниковать и успокоиться по этому вопросу.

Об этом он сообщил во время форума "Украина. Год 2025".

В то же время, министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Украины есть альтернативы Starlink, и вскоре соответствующие министерства представят подробную информацию.

"Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Расскажем скоро вместе с Минцифры, Минстратпромом и нашими коллегами из Вооруженных сил", – отметил Умеров.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что США могут отключить Украину от спутниковой сети Starlink, если Киев не согласится подписать соглашение о редкоземельных ископаемых.

По данным источников, этот вопрос обсуждался на переговорах между американскими и украинскими чиновниками после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Также эта тема поднималась на встрече спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога с Зеленским.

"Украина работает по Starlink. Он очень важен для них. Потеря Starlink… стала бы серьезным ударом", – отметил источник Reuters.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины призвали не паниковать из-за новостей о возможном отключении.

"Во-первых – не отключают. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", – подчеркнул руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что волонтер Мария Берлинская призвала военных позаботиться о связи.