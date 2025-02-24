Угода про корисні копалини: Стефанішина розповіла, на якому етапі переговори зі США

Досягнуто суттєвого прогресу

Україна та Сполучені Штати Америки завершують підготовку двосторонньої угоди у сфері видобутку корисних копалин. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами урядовиці, українська та американська переговорні команди досягли суттєвого прогресу та узгодили майже всі принципові положення документа.

"Переговори пройшли дуже конструктивно. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити угоду у Вашингтоні якнайшвидше", — наголосила Стефанішина.

Раніше також прогрес у переговорах підтверджував посланець США Стів Віткофф. Він казав, що укладення угоди між Вашингтоном та Києвом відбудеться протягом тижня.

Було три версії угоди — умовно "погана", умовно "краща" та "катастрофічна". Як писало видання The Economist, щоразу автором нової угоди ставав новий представник Білого дому. Зеленський не підписав угоду, яку йому привіз з США американський міністр фінансів Скотт Бессент, оскільки вона не відповідала українським інтересам.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Зеленського прокоментували угоду про корисні копалини з США. Угода повинна вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів.