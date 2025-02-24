Трамп отримає бажані надра? Нові деталі з угоди про рідкісноземельні копалини України

Найбільш проблемні моменти з проєкту вилучені, але ..

США можуть отримати бажану президентом Дональдом Трампом угоду про корисні копалини України. Але Київ поставив свої умови.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що новий проєкт угоди вже майже узгоджено, і Україна чекає відповіді від Штатів.

Вищевказаний документ розробляв Київ, саме тому у ньому США поставлена вимога щодо гарантій безпеки. Штати, після підписання, будуть зобов’язані забезпечувати і підтримувати мир у "вільній, суверенній та безпечній" Україні.

За даними джерела, ця угода ще "сира" і її текст, зміст, умови будуть змінюватись. Але суть "тривалого партнерства" між Вашингтоном і Києвом залишиться. До того в США наполягають, що ті, хто діяв негативно щодо України у війні, не повинні отримати вигоду від її відновлення.

Водночас, CNN пише, що США не хочуть включати гарантії безпеки в угоду щодо рідкісноземельних копалин. За словами співрозмовника, "найбільш проблемні моменти з проекту вилучені, але американська сторона дуже сильно опирається тому, щоб включити в документ гарантії безпеки".

Нагадаємо, у використанні українських надр є невеликий нюанс, адже більшість з них не належать державі. Тому спочатку Україна має повернути свою власність від олігархів, а вже потім формувати угоду. Бо в іншій послідовності домовленість зайде в глухий кут.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США передали новий варіант угоди щодо українських копалин. Умови стали жорсткішими.