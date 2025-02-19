Залужный ответил, пойдет ли он в президенты

Сейчас он занимается дипломатической работой

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться на выборах президента Украины. Он не отрицал такую возможность, однако подчеркнул, что сейчас важнее другое.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", об этом Залужный заявил на форуме "Диалоги по NV" 19 февраля. По словам экс-главкома, в первую очередь нужно добиться условий для того, чтобы выборы вообще стали возможны.

"Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала добьемся условий, при которых этот вопрос будет абсолютно уместным. Придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, готов буду отвечать на такие вопросы. Пока у нас задача выстоять и сохранить наше государство. После этого будем думать о другом", — сказал Залужный.

Напомним, летом 2024 года Валерий Залужный начал работу послом Украины в Великобритании. На этот пост президент Украины Владимир Зеленский назначил его 8 мая.

Сейчас, когда в Украине заговорили о выборах, ходят слухи, что Залужный может составить конкуренцию Зеленскому на выборах президента. Ранее экс-главком дал "Телеграфу" комментарий о своих политических планах.