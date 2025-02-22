Россия своих бросает. Выяснилось интересное про обмен Медведчука и Богуслаева

Кума Путина обменяли на защитников Мариуполя в 2022 году, а Богуслаев сидит в тюрьме

Российская Федерация в рамках обменов пленными с Украиной официально не давала запрос касательно Виктора Медведчука, бывшего народного депутата от пророссийских партий и кума Владимира Путина.

Об этом в комментарии "Укринформ" заявил руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко. По его словам, запрос на Медведчука был со стороны т.н. "министерства государственной безопасности ДНР".

Эта организация фактически являлась региональным подразделением ФСБ России на оккупированной части Донецкой области до аннексии в 2022 году.

"В неофициальных переговорах официально российская сторона его не спрашивала. Россия не могла признать свою заинтересованность Медведчуком. Это показало бы слабость Путина", — говорит Охрименко.

В то же время Кремль не спешит обменивать украинских пленных на другого бывшего нардепа и президента корпорации "МоторСич" Вячеслава Богуслаева. Он был задержан СБУ осенью 2022 года, ему предъявили подозрение в сотрудничестве с российскими оккупантами в период войны. Суд признал Богуслаева виновным и арестовал его имущество.

"А по Богуслаеву даже такого нет. Чтобы вы понимали их позицию. Это говорит о том, что Россия чужими руками совершает грязные дела", — говорит Охрименко. Кроме того, Россия, по его словам, не хочет забирать своих военных, осужденных украинским судом за военные преступления, а также коллаборационистов, которые хотят на обмен.

Напомним, Виктор Медведчук был арестован СБУ в 2022 году при попытке побега за границу, но позже был обменян на защитников Мариуполя, захваченных в российский плен. Позже Медведчук заявил, что его поменяли на якобы "иностранных наемников".

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед Новым годом, 30 декабря, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 189 украинских защитников, среди которых бывший журналист "Эспрессо" Роман Борщ.