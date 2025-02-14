Украина все еще может получить ядерку? Глава Пентагона сказал, от кого это зависит

По его мнению, Трамп "живет в реальном мире"

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он не исключает возвращения ядерного оружия Украине. По его словам, это зависит от президента США Дональда Трампа.

Об этом глава Пентагона сказал в интервью Breitbart News. Он добавил, что Трамп "лидер, он мастер переговоров и сделок".

Хегсет добавил, что именно Трамп — "единственный, кто может определять, есть ли пространство для движения по какой-либо конкретной позиции". По его мнению, Трамп "живет в реальном мире", и именно из этого он исходит, принимая решение о войне России против Украины.

"Вы можете говорить о вещах в идеальном мире или вы можете говорить о вещах в реальном мире. И именно там находится президент Трамп… Причина, по которой Владимир Путин и Зеленский сидят за столом, заключается в силе президента Трампа, в силе Америки. Этого не произошло при Джо Байдене. Этого не было годами…Единственное, что вы должны знать от президента Трампа, это то, что он всегда ведет переговоры с позиции силы", — заявил глава минобороны США.

Как сообщал "Телеграф", президент США Владимир Зеленский призвал мир вернуть Украине ядерное оружие, чтобы она могла защитить себя от России. Так он прокомментировал затягивание процесса вступления Украины в НАТО. По его словам, государство должно иметь мощные средства защиты, чтобы противостоять агрессии со стороны РФ, если присоединение к альянсу откладываются и это может затянуться на десятилетие.