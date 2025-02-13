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Ющенко назвал его "украинской легендой": как выглядит могила выдающегося дипломата Удовенко и где он похоронен

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит могила украинского политика Геннадия Удовенко
Как выглядит могила украинского политика Геннадия Удовенко. Фото Колаж "Телеграфа"

Для многих дипломатов и политиков Удовенко стал учителем

Влиятельный украинский политик Геннадий Удовенко ушел из жизни 12 лет назад, но многие запомнили его как настоящего профессионала и выдающегося дипломата. Его уважают и помнят не только в Украине, но и во всем мире, поскольку для нескольких поколений дипломатов Удовенко стал примером и наставником.

"Телеграф" решил напомнить, как выглядит могила бывшего министра МИДа Геннадия Удовенко и от чего он скончался. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Чем запомнился Геннадий Удовенко

Авторитетный украинский деятель Геннадий Удовенко родился в 1931 году в Кривом Роге, где окончил Киевский государственный университет. Свой подъем по карьерной лестнице Удовенко начал с 1952 года, когда стал секретарем министра промышленности строительных материалов УССР. Далее Геннадий стал председателем колхоза, а спустя три года уволился и вернулся в Совет Министров УССР.

Постепенно Удовенко развивал дипломатическую карьеру, он сочетал в себе характерные черты политика, стратега и оратора. Геннадий работал советником отдела международных экономических организаций при МИДе УССР, затем был сотрудником секретариата ООН в Женеве и три года занимал должность директора управления Д-2 в секретариате ООН в Нью-Йорке.

Геннадий Удовенко работал в секретариате ООН
Геннадий Удовенко работал в секретариате ООН

В историю Геннадий Иосифович вошел как Министр иностранных дел Украины, Президент Генеральной Ассамблеи ООН, председатель Народного руха Украины, народный депутат Украины. С момента независимости нашей страны лично Удовенко и вся украинская дипломатия, начали кропотливую работу над международным признанием Украины в мире.

Геннадий Удовенко
Геннадий Удовенко занимал пост главы МИД

Вклад Генналий Удовенко в развитие нашей дипломатической службы и процесс государственного устройства независимой Украины, является неоценимым. Не зря многие дипломаты называют его учителем, ведь Удовенко зарекомендовал себя как профессионал своего дела и был авторитетным политическим деятелем.

Геннадий Удовенко
Геннадий Удовенко был президентом Генеральной Ассамблеи ООН

От чего умер Геннадий Удовенко и как выглядит его могила

Бывшего министра МИДа не стало 12 февраля 2013 года на 82-м году жизни. В сети пишут, что умер Геннадий Удовенко от рака желудка в хирургическом отделении больницы "Феофания". Его похоронили на столичном Байковом кладбище.

Провести влиятельного украинского дипломата в последний путь пришли и политики, и украинские дипломаты, и представители зарубежных дипломатических миссий, а также экс-президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Похороны Геннадия Удовенко
На похоронах Удовенко присутствовал Кучма и Ющенко, Фото: unian.net

На похоронах Виктор Ющенко назвал Геннадия Удовенко "украинской легендой", а Леонид Кучма вспомнил, в каких сложных условиях дипломату приходилось работать после провозглашения независимости Украины.

Похороны Геннадия Удовенко
Виктор Ющенко назвал Геннадия Удовенко "украинской легендой", Фото: unian.net

Но у Геннадия была миссия убедить мир воспринимать Украину уже как независимое государство и он никогда не изменял своему принципу трех "П": профессионализм, патриотизм и порядочность.

Геннадия Удовенко похоронили на Байковом кладбище.
Геннадия Удовенко похоронили на Байковом кладбище.

В сети есть фотография могилы Геннадия Иосифовича, сделанная в 2017 году. Выдающемуся дипломату установили гранитную плиту, на котором изображена его фотография, а также даты рождения и смерти. Многие дипломаты не забывают своего учителя и приходят к нему на могилу, чтобы оставить цветы и почтить его память.

Могила дипломата Геннадия Удовенко
Как выглядит могила дипломата Геннадия Удовенко, Фото: @ZayatsAz

"Телеграф" писал ранее, как выглядит памятник Черномырдину, который был послом РФ в Украине. Это странная конструкция на две могилы.

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#Дипломат #Геннадий Удовенко