"Подарки" на миллионы и не только: журналисты выяснили, как живут руководители метро Киева (видео)

Журналисты выяснили, за какие средства живут руководители столичного метрополитена

Журналисты Bihus.Info недавно рассказывали о "мутных" контрактах, которые заключал директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Пока они выяснили, на какие средства живут другие руководители столичного метро.

Об этом идет речь в новом расследовании Bihus.Info. Журналисты отмечают: после того, как правоохранительные органы (а именно Национальная полиция и НАБУ) принялись расследовать "схему" Брагинского, сбежал. Его бизнес-партнер Кирилл Кривец получил подозрение в прошлом году.

Между тем, бывший заместитель Брагинского Дмитрий Пеклун жил в Козине под Киевом, хотя по документам было указано, что он нигде не живет, говорится в расследовании. В то же время, его жена в 2020 году купила земельный участок на 12 соток, задекларирована стоимость которых — 322 тысячи гривен.

Также журналисты утверждают, что финансовый директор коммунального предприятия Алексей Хайменов указал в декларации недвижимость на миллионы гривен. При этом он указал ее как подарки от родственников, а у его тещи квартира напротив головного офиса КП "Киевский метрополитен".

В то же время, по данным расследования, стоимость такой квартиры составляет не менее двух с половиной миллионов гривен.

Главный юрист того же коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Владимир Бабенко, как отмечено в расследовании, совсем не указал в декларации жену с недвижимостью.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Виктор Брагинский незаконно уехал из Украины на основании фейкового заключения военно-врачебной комиссии.