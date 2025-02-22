В Украине бесплатно раздают щенков овчарки: где и как выглядят (фото)

Хозяйка отдаст щенков в хорошие руки

В Украине часто продают породистых собак очень недешево. Однако бывают случаи, когда домашних любимцев не продают, а отдают даром. При этом не всегда легко с первого раза найти хорошего хозяина.

Соответствующее объявление опубликовано на одном из популярных маркетплейсов Украины. Жительница Саксаганского района города Кривой Рог Днепропетровской области бесплатно отдаст щенков немецкой овчарки в хорошие руки.

Эти щенки — девочки, они родились 21 января 2025 года и сейчас находятся на воспитании у мамы. Их хотят отдать новым хозяевам в начале марта.

Вот так выглядят щенки.

А это фото мамы щенков.

"Щенки девочки родились 21.01.2025. Отдадим бесплатно в хорошие руки в начале марта, так как еще на воспитании у мамы. Верный и преданный друг и охранник ждёт своих новых хозяев", — говорится в описании к объявлению.

Немецкая овчарка — собака для военных и полиции

Немецкая овчарка — это порода собак, которую Международная федерация кинологии относит к классу "овчарки и пастушьи собаки". Часто их используют в роли служебных собак военные, полицейские, пограничники, спасатели и другие представители силовых структур во многих странах мира.

Впервые данная порода собак появилась в конце 19-го века в Германии, создателем породы считается Макс фон Стефаниц. Данные собаки имеют слегка вытянутое и мускулистое тело, они легко адаптируются к новым условиям и являются преданными своему хозяину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за 600 долларов США можно получить "персональную копию" пса Патрона. Щенок этой породы еще должным образом нужно воспитать.