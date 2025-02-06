"Время двигаться дальше": Илья Евлаш сообщил, что уходит с поста спикера Воздушных сил

Евлаш занимал должность с марта 2024 года

Начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш объявил, что уходит с должности. Он занимал ее чуть меньше года – с марта 2024 года после кадровых перестановок в ПС ВСУ.

Об этом Евлаш написал на своей странице в Facebook. Он не раскрыл свои дальнейшие планы и причины, по которым покидает должность, только отметив, что для него "пора двигаться дальше".

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы", — написал он.

Напомним, что 16 марта 2024 года в результате кадровых перестановок в Воздушных силах ВСУ предыдущий спикер ПС Юрий Игнат покинул свой пост. 24 марта 2024 года стало известно, что вместо Игната новым спикером ПС станет майор Илья Евлаш.

До начала вторжения Евлаш работал корреспондентом на канале "Эспрессо", а после мобилизации проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. После этого он возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны Киева, а позже пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".