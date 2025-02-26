В Кировоградской области фермеры подрались из-за огорода: что решил суд

Вину обвиняемого в суде доказали показания свидетелей и выводы экспертизы

Новоукраинский районный суд Кировоградской области признал виновным местного жителя по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Нанесение легких телесных повреждений) и назначил ему штраф в 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Текст приговора опубликован в Едином государственном реестре судебных решений. Обвиняемым оказался уроженец молдавского села Балашешты, гражданин Украины, молдаванин, пенсионер. Образование — среднее специальное, также мужчина имеет инвалидность 3-й группы, ранее не был судим.

Инцидент случился 5 сентября 2023 года: в этот день обвиняемый находился на своем земельном участке — там работал тракторист. По словам потерпевшей, у которой с обвиняемым были неприязненные отношения, водитель трактора заехал на ее огород по указанию обвиняемого.

Потерпевшая сделала обвиняемому замечание, в результате чего возник конфликт. Обвиняемый схватил левой рукой потерпевшую за шею, а правой рукой, которая была зажата в кулак, нанес ей удар в левую часть лица, после чего толкнул. Когда потерпевшая упала, мужчина нанес ей удар ногой по туловищу с левой стороны.

На суде вину обвиняемого подтвердили показания свидетелей, а также результаты экспертизы и следственных экспериментов. Руководствуясь ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, суд назначил мужчине штраф в 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что чиновница из Прикарпатья переправляла мужчин за границу. Женщина помогала уклоняться от мобилизации за деньги и получила наказание.