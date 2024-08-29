Главу АМКУ Кириленко выпустили под залог в 30 млн: кто его внес

Выпустили под залог 30 млн. грн

Главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко выпустили из-под стражи после внесения залога в размере 30 миллионов гривен. Сначала ему сообщили о подозрении, а 28 августа Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения.

Кириленко подозревается в незаконном обогащении на сумму 56,2 миллионов гривен. Также он подозревается в том, что чиновник показал в своей декларации ложную информацию. Но под стражей Кириленко долго не пробыл – он сам внес за себя залог, сообщает Суспільне.

Следствие утверждает, что в течение 2020-2023 годов, будучи в должности руководителя Донецкой областной военной администрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и элитный автомобиль. Эти активы были оформлены на родственников его супруги. Общая стоимость имущества, фигурирующего по делу, значительно превышает официальные доходы Кириленко.

Уголовное производство по председателю АМКУ началось 25 марта 2024 года. Толчком стало журналистское расследование проекта "Схемы", выявившее несоответствие между официальными доходами семьи Кириленко и приобретенным имуществом.

По информации, предоставленной Общественному представителями ВАКС, Павел Кириленко внес полную сумму залога. Кроме денежного залога, суд также установил ряд личных обязательств для подозреваемого на два месяца. Несмотря на продолжающееся расследование, Кириленко продолжает исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины.

Справка. Павел Кириленко родом из Донецкой области. У него юридическое образование, окончив Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове. Его профессиональный путь начался с работы в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генеральной прокуратуре.

В 2022 году, будучи в должности начальника Донецкой ОВА, годовая зарплата Кириленко составила 846 991,21 гривны, учитывая оклад, надбавки и премии. 5 сентября 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко с должности руководителя Донецкой областной военной администрации по собственному желанию.

На следующий день, 6 сентября 2023 года, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета. Это назначение произошло менее чем за год до начала уголовного производства по нему.

Ранее "Телеграф" писал, как семья Кириленко оправдывается за миллионы, которыми она владеет. Говорят, что заработали их на продаже малины. Конечно, ему не поверили в Сети.