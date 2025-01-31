Власти Покровска объяснили, что подразумевали под благоустройством города на линии фронта

Жизнь в Покровске продолжают поддерживать коммунальщики

Денежные средства, предусмотренные в бюджете города Покровска Донецкой области "на благоустройство" фактически используются на ликвидацию последствий российских обстрелов, подвоз материалов для строительства фортификаций и захоронения одиноких жителей и воинов. В целом большинство расходов на текущий год для города, в который рвется враг, нанося серьезные разрушения, — это расчеты с коммунальщиками, расходы на приобретение топлива для эвакуации и стройматериалов. При этом на бюджетном содержании остаются и должностные лица военной администрации и городского совета.

Об этом говорится в ответе начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка на запрос "Телеграфа".

Для эвакуированных жителей громады предусмотрена поддержка

В начале года наше издание поинтересовалось бюджетными планами Покровской городской территориальной громады, которая находится на переднем плане театра боевых действий. И как выяснилось, среди расходов в документе фигурирует социально-экономическое развитие территорий и благоустройство города. Последняя формулировка вызвала вопросы с учетом того, что город получил значительные разрушения. Ведь враг постоянно атакует позиции ВСУ вокруг Покровска и с северной стороны города и постоянно наносит удары по жилым кварталам и инфраструктуре.

Несмотря на такую "горячую" ситуацию, здесь еще остаются гражданские. На 20 января непосредственно в Покровске, по данным городской военной администрации, находилось 7 052 человека, а в целом на территории громады 10 034 человека. При этом с бешеными рисками для всех эвакуация продолжается. Ее обеспечивают "полицейские эвакуационные группы "Белый ангел", спасатели ГСЧС, международные гуманитарные организации, волонтеры, а также сотрудники Донецкой ОВА и Покровской ГВА, получающие заработную плату из бюджетного фонда". Именно такой перечень привел в ответе на запрос "Телеграфа" начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, отметив, что громада также финансирует приобретение топлива для таких операций.

Бюджет города на линии фронта наполняют налоги, преимущественно с доходов физлиц

Отдельно для поддержки уже эвакуированных жителей громады в бюджете предусмотрено 10 млн. гривен – это только на первый квартал 2025 года, это не считая плановых затра на обеспечение социальных выплат. При необходимости сумма будет увеличена, отмечают в ГВА. Кстати, крупнейшая Покровская "диаспора" живет в городах Доброполье, Днепр, Каменское, Павлоград, Кривой Рог и т.д. При этом содержание должностных лиц обойдется бюджету в общей сложности в 57,3 млн. гривен, из этой суммы 41,9 млн. гривен – это годовые расходы на зарплату 104 работникам Покровской городской военной администрации, еще 15,4 млн. гривен – предусмотрены для оплаты труда 43 сотрудников Покровского городского совета.

В целом же собственные и закрепленные поступления в бюджет Покровской громады на 2025 год запланированы на уровне 560 млн. гривен – это 85,2% от общего размера бюджета (в прошлом году эта сумма была на уровне 860,4 млн. гривен). Среди основных источников наполнения казны города – львиную долю составляет налог с доходов физических лиц – 85,2%, единый налог – 12,9%, акцизный налог с произведенного в Украину и с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (горючее) – 1,6%. С учетом 96 млн. гривен трансфертов из государственного бюджета громада в целом может рассчитывать на 656,94 млн. гривен.

Только 5 котельных, с канализацией и без центральной подачи воды

Среди расходов значительную часть средств власти Покровска планируют потратить на финансирование управления жилищно-коммунального хозяйства. И это при том, что эта сфера значительно пострадала от обстрелов. В частности, в ГВА отметили, что в городе централизовано вода не подается, но работают три стационарные точки раздачи очищенной питьевой воды и осуществляется ее подвоз, есть доступ к скважинам с технической водой. Также сотрудники КП "Покровскводоканал" обслуживают канализационные сети – устраняют повреждения и заторы, обеспечивают перекачку сточных вод с помощью генераторов.

Коммунальщики создают объездные пути и хоронят гражданских и военных

Сейчас в громаде функционируют только пять твердотопливных котельных – две в Покровске и три в городе Родинское. Они снабжают теплом больницы и пункты обогрева. При этом на предприятии КП "Покровсктеплосеть" остается 46 работников (для сравнения в 2023-2024 их было более 300), а с 1 марта штатная численность будет сокращена. Кроме расчетов с коллективами этих двух коммунальных предприятий, громада должна и платить за газ. Ведь город имеет задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" в размере 200 млн. гривен. Эта сумма, объясняют в городской военной администрации, образовалась, потому что в 2022 году по решению Покровского горсовета жители были освобождены от абонентской платы за отопление, водоснабжение и водоотведение.

Также в администрации объяснили: под "организацией благоустройства города", на которую на год выделено 34 млн. гривен подразумевается поддержка коммунальных предприятий — "Управление коммунального хозяйства", "Многоотраслевое коммунальное предприятие" и "Покровская ритуальная служба".

"Работники коммунальных предприятий ежедневно выполняют свои обязанности, задействованы в ликвидации последствий вооруженной российской агрессии, а также принимают участие в возведении фортификационных сооружений на территории Покровской громады. КП "Многоотраслевое коммунальное предприятие" предоставляет услуги по вывозу мусора, занимается подвозом материалов к фортификационным сооружениям. После разрушения путепроводов работниками коммунальных предприятий были созданы объездные пути, чтобы жизнедеятельность города не останавливалась. КП "Покровская ритуальная служба за счет местного бюджета предоставляет услуги по захоронению одиноких, брошенных жителей громады, наших Защитников и Защитниц", — говорится в ответе за подписью начальника Покровской ГВА Сергея Добряка.

Благоустройство и развитие по факту ликвидации последствий атак врага

Еще 6,6 млн. гривен по статье "реализацией других мер по социально-экономическому развитию территорий" будет направлено на финансирование работы КП "Хозяин". Его зона ответственности – консервация уцелевших объектов коммунальной собственности, помощь жителям с экстренным ремонтом поврежденного жилья и ликвидация других последствий атак врага.

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