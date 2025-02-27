Рассорились? Почему владельцы "Галі Балуваної" поделили бизнес и что будет с магазинами дальше

Один из совладельцев решил выйти из бизнеса

Соучредитель сети магазинов полуфабрикатов "Галя Балувана" Владимир Матвийчук решил оставить совместный бизнес после семи лет сотрудничества. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Facebook.

"После семи лет упорного труда я принял решение завершить свое участие и выйти из торговой марки "Галя Балувана готуємо по-домашньому", которую я с любовью и преданностью развивал с 2018 года. Пора двигаться вперед, открывая новые горизонты. Теперь я полностью сосредоточу свое внимание и усилия на развитии собственных торговых марок: Multi Cook, GABAR и MultiBar", – написал Матвийчук.

25 февраля партнеры официально подписали договор о разделе бизнеса. По словам Матвийчука, в течение двух месяцев его доля в 50% перейдет к соучредителям – супругам Александру и Алле Телиг. Одна из причин распределения бизнеса – концентрация на собственных проектах, пишет Forbes.

Владимир Матвийчук отметил, что партнеры регулярно сталкивались с разногласиями по стратегии развития бренда. По его словам, вторым весомым фактором для завершения сотрудничества стало убеждение, что "Гали Балованной" будет лучше функционировать под руководством единственного владельца. Особенно учитывая тот факт, что обе стороны — и супруги Телиг, и сам Матвийчук — параллельно занимаются развитием собственных торговых марок.

История "Галі Балуваної"

Сеть "Галя Балувана" началась в 2018 году с небольшого магазина в Луцке, в который учредители вложили €30 000. С этого времени бизнес значительно вырос – сегодня под этим брендом работает более 900 локаций по всей Украине.

Важно отметить, что 13 магазинов, принадлежащих лично Матвийчуку, останутся под его управлением. Хотя сеть развивалась по франшизе, с 2022 года совладельцы перестали продавать новые франшизы.

Бывшие партнеры теперь станут конкурентами. Матвийчук будет развивать свои бренды MultiCook, GABAR и MultiBar. В 2024 году он также запустил сеть заведений быстрого питания Gabar. Между тем супруги Телиги сосредоточились на международной экспансии под брендом Wesoła Pani.

Также ранее "Телеграф" писал, что раскрыты новые подробности обысков по скандальному кредиту "Укргазбанка". Расследование связано с невозвратом кредита в 18,5 млн евро.