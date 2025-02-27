Розсварились? Чому власники "Галі Балуваної" поділили бізнес і що буде з магазинами далі

Один із співвласників вирішив вийти з бізнесу

Співзасновник мережі магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" Володимир Матвійчук вирішив залишити спільний бізнес після семи років співпраці. Про це підприємець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Після семи років наполегливої праці я прийняв рішення завершити свою участь та вийти з торгової марки "Галя Балувана готуємо по-домашньому", яку я з любов'ю та відданістю розвивав з 2018 року. Настав час рухатися вперед, відкриваючи нові горизонти. Відтепер я повністю зосереджу свою увагу та зусилля на розвитку власних торгових марок: Multi Cook, GABAR та MultiBar", – написав Матвійчук.

25 лютого партнери офіційно підписали договір про розподіл бізнесу. За словами Матвійчука, протягом двох місяців його частка у 50% перейде до співзасновників – подружжя Олександра та Алли Теліг. Одна з причин розподілу бізнесу — концентрація на власних проєктах, пише Forbes.

Володимир Матвійчук зазначив, що партнери регулярно стикалися з розбіжностями щодо стратегії розвитку бренду. За його словами, другим вагомим чинником для завершення співпраці стало переконання, що "Галі Балуваній" буде краще функціонувати під керівництвом єдиного власника. Особливо враховуючи той факт, що обидві сторони — і подружжя Теліг, і сам Матвійчук — паралельно займаються розбудовою власних торгових марок.

Історія "Галі Балуваної"

Мережа "Галя Балувана" розпочалася у 2018 році з невеликого магазину в Луцьку, в який засновники вклали €30 000. Відтоді бізнес значно виріс – сьогодні під цим брендом працює понад 900 локацій по всій Україні.

Важливо зазначити, що 13 магазинів, які належать особисто Матвійчуку, залишаться під його управлінням. Хоча мережа розвивалася за франшизою, з 2022 року співвласники припинили продавати нові франшизи.

Колишні партнери тепер стануть конкурентами. Матвійчук розвиватиме свої бренди MultiCook, GABAR та MultiBar. У 2024 році він також запустив мережу закладів швидкого харчування Gabar. Тим часом подружжя Теліг зосередилося на міжнародній експансії під брендом Wesoła Pani.

Також раніше "Телеграф" писав, що розкрито нові подробиці обшуків щодо скандального кредиту "Укргазбанку". Розслідування пов'язано з неповерненням кредиту в 18,5 млн євро.