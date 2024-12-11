В Киеве и области проходят обыски на "Укрзалізниці": что произошло (фото)

Все подробности будут обнародованы после завершения следственных действий, анонсировали правоохранители

Нацполиция при содействии "Укрзалізниці" проводит следственные действия по делу злоупотреблений чиновников с международными пассажирскими перевозками. В частности, обыски, опросы и задержания проходят в Киеве и Киевской области.

Как сообщили в Нацполиции, процессуальные действия происходят в рамках уголовного производства, расследуемого по фактам злоупотреблений группы должностных лиц "Укрзалізниці" во время обслуживания и перевозки пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительному ущербу и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.

Утром в среду, 11 декабря, оперативники и следователи проводят следственные действия по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих и в офисных помещениях структурного подразделения УЗ. Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и содействовать стражам порядка в выполнении ими служебных обязанностей. Все подробности будут обнародованы после завершения следственных действий", — добавили в полиции.

В "Укрзалізниці" подтвердили эту информацию. Там добавили, что цель процессуальных действий – остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в поезде "Киев-Варшава" верхняя полка рухнула прямо во время движения поезда, едва не травмировав пассажирку. В "Укрзалізниці" заявили, что все полки в вагонах исправны.