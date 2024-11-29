Обыски в "Укргазбанке": силовики пришли в центральный офис (видео)

Официально в НАБУ это не комментировали

В пятницу, 29 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в столичный офис "Укргазбанка" (UGB). Он находится в бизнес-центре Парус в Печерском районе Киева.

Источник "Телеграфа" передал видео, на котором зафиксировано, как люди в камуфляжной одежде и с шевронами НАБУ вошли в помещение бизнес-центра. Это произошло примерно в 9:35.

Как известно, офис "Укргазбанка" находится на седьмом этаже. И хотя на видео не показано, куда дальше пошли представители НАБУ, по информации наших источников, они проводили следственные действия именно в офисе банка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро производят следственные действия в "Укргазбанке". Эту информацию подтвердили наши источники в НАБУ.

Кроме того, по данным наших источников, следственные действия могут быть связаны с решением о выдаче кредитных средств. По их данным, банк якобы выдал кредит импортеру газа без предоставления залога в размере 800 миллионов гривен.

Напомним, по данным Телеграм-канала "Опердень", правоохранители пришли с обысками к руководству "Укргазбанка" (UGB). В частности, речь идет об исполняющем обязанности главы правления банка Радионе Морозове и его брате Александре Морозове, заместительницах председателя правления банка Наталии Василец и Тамаре Савощенко.