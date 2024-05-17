Заключенных с оккупированных территорий освободят от наказания? В Раде интересен законопроект

Это не касается лиц с пожизненным лишением свободы

В четверг, 17 мая, Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс государства. Один из пунктов фактически освобождает часть заключенных, оставшихся на временно оккупированных территориях.

На сайте Рады уже размещен соответствующий законопроект. В настоящее время он направлен на рассмотрение Комитета.

В тексте документа говорится, что осужденные, не отбывшие назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии против Украины или временной оккупации отдельных территорий, по решению суда освобождаются от дальнейшего отбывания этого наказания. Это не касается лиц с пожизненным лишением свободы или, совершивших уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины, предусмотренное статьями 109-1142. То есть заключенных за особо тяжкие и тяжкие преступления.

Текст пункта

Отметим, что это только законопроект, в котором могут изменяться пункты и вноситься правки. В целом он направлен на улучшение Уголовного кодекса Украины в условиях военного времени.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовать заключенных. Однако это касается не всех осужденных. В частности, законопроект предлагается предоставить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский ветировал законопроект об увольнении за не информирование о родственниках в РФ и в оккупации.