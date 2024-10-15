Заключенные смогут покидать колонию: кому и при каких условиях это будет позволено

Выезды будут разрешены только по территории Украины

Во вторник, 15 октября, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, согласно которому некоторым заключенным могут разрешить временно покидать колонию. Документ предусматривает четкие условия и ограничения для кратковременных выездов.

В частности, предлагается разрешить осужденным выезжать за пределы исправительного учреждения из-за смерти или тяжелой болезни родственников. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По новым правилам, заключенные смогут ненадолго уезжать из колонии в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника. Это касается осужденных в колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями, а также находящихся на социальной реабилитации в колониях минимального и среднего уровня безопасности.

Заключенным этих категорий могут разрешить покидать колонию на семь суток (или меньше), не считая времени на дорогу. Важно, что выезды будут разрешены только по Украине, кроме оккупированных территорий. Для других осужденных также предусматривается возможность кратковременных выездов, но на гораздо меньший срок – не более одних суток, не считая времени на дорогу (до трех суток).

Кроме того, будет разница в правилах передвижения. Заключенные с более легкими условиями смогут ездить сами, а другие только с охраной. Все расходы по таким поездкам должны оплачивать сами осужденные, их родственники или другие люди. Это касается и транспорта, и других расходов колонии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, поможет ли Украине мобилизация заключенных и чем это отличается от ЧВК Вагнер. Согласно положениям нового закона, осужденные могут вступить в ряды армии только на добровольной основе, подписав контракт с ВСУ.