Март начинается по-зимнему. Какие области в субботу накроет снег и мороз

Холода отступают, но постепенно

Погода в Украине в выходные будет классической для начала марта, несмотря на повышение температуры, часть страны накроет мокрый снег. Потепление наиболее ощутимым будет в западной части страны.

По данным сайта ventusky, в субботу, 1 марта, снег с дождем пройдет в Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой областях. Также он возможен в некоторых районах Закарпатья и в Черновицкой области.

По прогнозам Укргидрометцентра, мокрый снег может накрыть также Сумскую область. Ночью столбики термометров покажут от +2 на западе Украины до -10 в Луганской области. День также будет морозным для востока и севера (от 0 до 5 градусов мороза), а вот в других областях ожидаются уверенные плюсы — 2-7 градусов с отметкой "плюс".

На следующий день, в воскресенье, 2 марта, снег с дождем распространится на значительную часть Украины. Без осадков будет только в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях. Ночью прогнозируется +2 -9 градусов, днем столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 7 тепла.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в марте. По его прогнозам, осадков будет мало.