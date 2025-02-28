"Волошкове поле" презентовала украинскую молочную продукцию на Gulfood 2025 в Дубае

Украинская молочная компания "Волошкове поле" представила свою продукцию и провела встречи с потенциальными партнерами во время международной агропромышленной выставки Gulfood 2025.

Событие проходило с 17 по 21 февраля 2025 г. в городе Дубай (ОАЭ) и является одной из крупнейших мировых выставок продуктов питания и напитков.

Об этом сообщила директор по экспорту молочной компании "Волошкове поле" Ирина Вихтюк.

"Выставка прошла успешно. По общему впечатлению, количество посетителей Gulfood 2025 было рекордно высоким по сравнению с предыдущими годами. Это одна из ключевых бизнес-площадок мира, где можно встретиться с партнерами, найти новые возможности для развития бизнеса", — отметила Вихтюк.

По ее словам, молочная компания "Волошкове поле" представила продукцию заводов: Первомайский молочноконсервный комбинат (ПМКК) и ЧАО "Юрия". В частности, были представлены сгущенка, глазированные сырки, сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка, сыры и творожные продукты.

Как отметила Ирина Вихтюк, регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) интересен и имеет значительные перспективы для расширения присутствия молочной продукции "Волошковое поле".

"Наши сухие продукты, в частности сухое обезжиренное молоко и сухая деминерализованная сыворотка, уже знают в Иордании, Йемене и Египте. Масло известно в Марокко и Бахрейне, сгущенное молоко поставляли в Тунис, Ливию и Саудовскую Аравию. Глазированные сырки любят в Израиле, а плавленые сырки популярны в Ираке. Относительно ОАЭ, там потребителям тоже очень нравятся наши глазированные сырки, но пока их нет в достаточном количестве на полках супермаркетов – это вопрос, над которым мы работаем", — отметила директор по экспорту.

Она подчеркнула, что рынок ОАЭ очень перспективен для украинских производителей, особенно в сотрудничестве в отношении биржевых молочных продуктов, таких как масло 82,5%, сухое обезжиренное молоко и сухая деминерализованная сыворотка.

Также по итогам выставки удалось обнаружить новых потенциальных партнеров. "Заинтересованность в нашей продукции высока, у нас есть новые клиенты и надеемся выстроить с ними долговременное и взаимовыгодное сотрудничество", — отметила Вихтюк.

Директор по экспорту также обратила внимание на важное межгосударственное соглашение, подписанное между Украиной и ОАЭ, открывающее большие перспективы для украинских производителей.

"17 февраля Украина и ОАЭ заключили соглашение о комплексном экономическом партнерстве, предусматривающее ввоз 99% украинских товаров без уплаты пошлины. Это открывает большие возможности для роста экспорта молочной продукции в будущем. Есть куда двигаться и развиваться", – подытожила она.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошкове поле" производятся силами ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове Поле" являются Александр и Андрей Табаловы.