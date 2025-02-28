"Волошкове поле" презентувала українську молочну продукцію на Gulfood 2025 в Дубаї

Українська молочна компанія "Волошкове поле" представила свою продукцію та провела зустрічі з потенційними партнерами під час міжнародної агропромислової виставки Gulfood 2025.

Подія проходила з 17 по 21 лютого 2025 року у місті Дубай (ОАЕ) і є однією з найбільших світових виставок продуктів харчування та напоїв.

Про це повідомила директорка з експорту молочної компанії "Волошкове поле" Ірина Віхтюк.

"Виставка пройшла успішно. За загальним враженням, кількість відвідувачів Gulfood 2025 була рекордно високою у порівнянні з попередніми роками. Це один із ключових бізнес-майданчиків світу, де можна зустрітися з партнерами, знайти нові можливості для розвитку бізнесу", – зазначила Віхтюк.

За її словами, молочна компанія "Волошкове поле" презентувала продукцію заводів: Первомайський молочноконсервний комбінат (ПМКК) та ПрАТ "Юрія". Зокрема, були представлені згущене молоко, глазуровані сирки, вершкове масло, сухе знежирене молоко, суха молочна сироватка, сири та сирні продукти.

Як зазначила Ірина Віхтюк, регіон MENA (Близький Схід і Північна Африка) є цікавим та має значні перспективи для розширення присутності молочної продукції "Волошкове поле".

"Наші сухі продукти, зокрема сухе знежирене молоко та суха демінералізована сироватка, вже знають у Йорданії, Ємені та Єгипті. Масло відоме у Марокко та Бахрейні, згущене молоко постачали до Тунісу, Лівії та Саудівської Аравії. Глазуровані сирки люблять в Ізраїлі, а плавлені сирки популярні в Іраку. Щодо ОАЕ, там споживачам теж дуже подобаються наші глазуровані сирки, але поки що їх немає в достатній кількості на полицях супермаркетів – це питання, над яким ми працюємо", — відмітила директорка з експорту.

Вона підкреслила, що ринок ОАЕ є дуже перспективним для українських виробників, особливо у співпраці щодо біржових молочних продуктів, таких як масло 82,5%, сухе знежирене молоко та суха демінералізована сироватка.

Також за підсумками виставки вдалося знайти нових потенційних партнерів. "Зацікавленість у нашій продукції висока, ми маємо нових клієнтів і сподіваємося вибудувати з ними довготривалу та взаємовигідну співпрацю", – зазначила Віхтюк.

Директорка з експорту також звернула увагу на важливу міждержавну угоду, підписану між Україною та ОАЕ, яка відкриває великі перспективи для українських виробників.

"17 лютого Україна та ОАЕ уклали угоду про комплексне економічне партнерство, що передбачає ввезення 99% українських товарів без сплати мита. Це відкриває великі можливості для зростання експорту молочної продукції у майбутньому. Є куди рухатися і розвиватися", – підсумувала вона.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове Поле" є Олександр та Андрій Табалови.