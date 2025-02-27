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Ему пророчили кресло премьера: что известно про экс-министра Любченко, который "пропал" после увольнения

Автор
Галина Струс
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Автор
Алексей Любченко имеет степень доктора экономических наук
Алексей Любченко имеет степень доктора экономических наук. Фото Getty Images

Чиновник долгое время работалах в налоговых органах и был вице-премьером

Алексея Любченко — известный государственный служащий, работавший в налоговых органах и занимавший должность вице-премьер-министра — министра экономики. После увольнения из Кабинета министров чиновник пропал с радаров. А ведь в 2021 году ему пророчили кресло премьер-министра.

"Телеграф" расскажет, что известно про Алексея Любченко, который пропал с радаров после ухода из Кабмина.

Алексей Любченко — что о нем известно

Украинский экономист и государственный служащий Алексей Любченко родился 21 сентября 1971 года в Черкасской области, сейчас ему 53 года. Он закончил Киевский экономический университет и имеет научную степень доктора экономических наук.

Алексей Любченко

Свою карьеру Алексей Любченко начинал с государственной службы в родном городе Смела, затем в Черкасской ОВА. С сентября 2009 по июнь 2011 года работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации. В 2014-2015 годах он советник председателя Государственной фискальной службы.

С 29 апреля 2020 года до 20 мая 2021 года Любченко был председателем Государственной налоговой службы Украины. Сразу после этого он 20 мая 2021 года он был назначен первым вице-премьер-министром — Министр экономики Украины в правительстве Дениса Шмыгаля. Уже 3 ноября 2021 года Верховная Рада уволила Алексея Любченко с должности в Кабмине.

Алексей Любченко
Алексей Любченко. Фото: Getty Images

Примечательно, что именно в 2021 году в СМИ писали, что кандидатуру Алексея Любченко рассматривали на должность премьер-министра Украины. Он должен был заменить Шмыгаля и привести в Кабмин свою новую команду министров.

Источники сообщали, что для команды "Слуг народа" тогда был важный этап, поскольку оставалось два года до выборов. Поэтому, мол, назначение нового премьера в лице Алексея Любченко и нового правительства — это не просто об эффективности, это история уже подготовки к выборам в парламент.

Однако уже в 2022 году началась полномасштабная война в Украине, а Любченко после увольнения с должности вице-премьера пропал с радаров. Он также перестал вести страницы в соцсетях и появляться в публикациях СМИ.

Алексей Любченко фото
Алексей Любченко. Фото: Getty Images

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Теги:
#Кабмин #Вице-премьер-министр #Алексей Любченко