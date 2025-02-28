Политические качели. Как менялась риторика Трампа о Зеленском, войне и переговорах

Как Трамп менял свою риторику по отношению к Зеленскому с 2019 года и по сегодняшний день

Переговоры США и Украины состоятся уже 28 февраля, и к этому политическому событию приковано особое внимание. Многим интересно, как будет вести себя президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он недавно назвал "диктатором".

В последнее время было очень заметно, насколько изменчива позиция Дональда Трампа по отношению к Украине. "Телеграф" расскажет, как менялась риторика нового президента США по Украине и ее лидеру с 2019 года и по сегодняшний день.

Заявления Трампа о Зеленском

Сначала, от избрания Зеленского президентом, Дональд Трамп последовательно выражал искреннюю поддержку украинскому президенту. В частности, 21 апреля 2019 года во время телефонного разговора он сказал: "Я просто хотел поздравить вас… Я не сомневаюсь, что вы будете фантастическим президентом".

Эту приверженность он продолжал демонстрировать и во время телефонного разговора 25 июля 2019 года. Трамп заявил: "Поздравляю с большой победой. Мы все наблюдали из Соединенных Штатов, и вы проделали отличную работу… Это фантастическое достижение. Приветствую."

Во время личной встречи в Нью-Йорке 25 сентября 2019 года Трамп продолжал хвалить Зеленского: "Он сделал меня более известным, а я сделал его более известным… Я скажу, что у него отличная репутация… Его репутация совершенно безупречна". Его слова тогда цитировал Белый Дом.

Однако со временем тон изменился кардинально. 26 сентября 2024 года на предвыборном выступлении Трамп уже критиковал президента: "Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение, Зеленскому."

В январе 2025 года, в интервью Fox News, Трамп заявил: "(Президент Зеленский) не святой и не должен был допустить, чтобы эта война произошла. Я мог бы так легко заключить это соглашение. А Зеленский решил: "Я хочу воевать."

19 февраля этого года риторика накалилась до максимума. Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и добавил, что "Зеленскому лучше двигаться быстрее, иначе у него не останется страны".

Однако уже 27 февраля, во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером, Трамп внезапно поменял тон. Когда ему напомнили о словах о "диктаторе", он ответил: "Я такое сказал? Я не могу поверить, что сказал бы такое". И тут же добавил: "Мы хотим работать с Зеленским и будем это делать, он самый лучший президент Украины".

Заявления о завершении войны

Еще одно направление, где позиция Трампа постоянно меняется – это вопрос завершения войны в Украине. 3 марта 2024 года, в интервью GB News, он уверенно заявлял: "Если бы я был президентом, то, говорю вам, я бы закончил эту войну за один день, на это нужно 24 часа".

После вступления в должность, 13 февраля 2025 года, Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Великолепные переговоры с Россией и Украиной состоялись вчера, хорошая возможность завершить эту ужасную, очень кровавую войну".

Однако 27 февраля во время встречи с членами правительства США тон стал более осторожным: "Мы попытаемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий). Мы постараемся добиться мира, но это еще не гарантировано".

В тот же день на совместной пресс-конференции со Стармером Трамп высказался еще менее уверенно : "Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении, и или это произойдет очень быстро, или никогда".

Заявления по участию Украины в переговорах

В декабре 2024 года Трамп выражал понимание относительно желания Украины заключить мирное соглашение: "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленным образом потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Это может время действовать.

Однако уже 21 февраля 2025 года в интервью Fox Radio Трамп резко изменил свою позицию: "Я наблюдаю за ним (Зеленским) уже много лет, и я наблюдаю, как он ведет переговоры без карт. У него нет карт. И от этого тошнит. Просто надоедает. С меня достаточно… Он три года ходил на встречи, но ничего не добился. Так что, если честно, я не думаю, что это очень важно (для Украины) — быть на встрече. С ним очень тяжело договариваться."

Такая непоследовательность в высказываниях американского президента по Украине свидетельствует о том, насколько сложно предсказать будущую политику США в отношении украинского кризиса и какую позицию действительно займет Белый дом в потенциальных мирных переговорах.

Также "Телеграф" ранее писал, чем закончились новые переговоры России и США в Стамбуле. Они были посвящены проблемам работы посольств двух стран.