Зеленский покинул США без примирения с Трампом. Стало известно, куда полетел дальше

Зеленский летит в Лондон

Владимир Зеленский покинул США — президентский самолет следует в столицу Великобритании — Лондон. Если кто-то имел надежды, что ситуация после ссоры президентов в Вашингтоне уладится за время пребывания Зеленского в США, они оказались тщетными.

О вылете главы Украины из Соединенных Штатов свидетельствуют данные ресурса FlightAware. Борт президента Зеленского A319 вылетел с военной авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и летит в лондонский аэропорт Станстед. Планируемое время полета — 6 часов 48 минут.

Что произошло на переговорах Зеленского и Трампа

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Но во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, Зеленский покинул Белый дом, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, обвинив в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну. После ссоры Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором ответил на упреки Трампа о нежелании мира и объяснил свою позицию.

Как сообщал "Телеграф", европейские политики поддержали Украину после того, как Трамп и Джей Ди Вэнс набросились на Зеленского в Белом доме. В частности, позиция Британии "остается неизменной" после перепалки Зеленского и Трампа. Страна непреклонна в поддержке справедливого и продолжительного мира, обеспечивающего суверенитет и безопасность Украины.