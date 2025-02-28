Первые кадры встречи Трампа и Зеленского: не обошлось без колкости (фото, видео)

В этот день запланировано подписание соглашения о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля. Первые кадры их встречи уже появились в сети.

Прямую трансляцию по этому событию ведет "Голос Америки". На видео видно, что у входа в Белый дом Трамп лично встретил Зеленского.

После того, как украинский президент вышел из авто, Трамп пожал ему руку и поздравил с прибытием в США. На видео слышно, что Зеленский спросил у 47-го президента, как у него дела и тот ответил: "Он весь одет (You’ve got dressed up – дословно "Ты сегодня при параде)". После этого показал на Зеленского.

"Телеграф" следит за этой встречей в онлайн-режиме в материале "Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне: главные детали события".

После нескольких минут на крыльце оба руководителя стран прошли в Белый дом для проведения встречи и пресс-конференции, не ответив ни на один из вопросов корреспондентов.

Заметим, что Зеленский приехал на встречу в черной кофте с гербом Украины и брюках соответствующего цвета. Дональд Трамп надел уже традиционный темно-синий костюм и алый галстук.

Напомним, что неделю назад во время визита президента Франции Эммануэля Макрона Трамп не встретил его у Белого дома лично. Тогда это удивило многих пользователей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялась риторика Трампа о Зеленском, войне и переговорах.