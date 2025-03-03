Оккупанты продвинулись на четырех участках фронта: какая ситуация по состоянию на 3 марта (карты боев)

Россияне не устают штурмовать на нескольких участках фронта

Ситуация на фронте остается напряженной. По состоянию на 3 марта российские оккупанты совершили продвижение на нескольких участках.

В частности, враг захватил территории в районе Песчаного, юго-западнее Покровска, возле Погребков в Курской области, а также в населенных пунктах Надежда и Загрызово к югу от Купянска-Узлового на Харьковщине. Об этом свидетельствуют карты DeepState.

Песчаное, Покровское направление

Погребки, Курская область

н.п. Надежда, Харьковщина

н.п. Загрызовое, Харьковская область

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 62 авиационных удара, использовав 4 ракеты и 62 управляемые бомбы. Также враг совершил 869 атак дронами-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении наши защитники успешно отразили штурм в районе Волчанска. В то же время кафиры сбросили четыре управляемых авиационных бомбы вблизи Довжика.

Волчанск, Харьковская область.

Особенно напряженной остается ситуация на Лиманском направлении, где россияне 15 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Нового, Ямполевки и Новомихайловки.

Ямполевка, Лиманское направление

На Краматорском направлении украинские военные отразили четыре атаки возле Временного Яра, Григорьевки и Александро-Шультиного.

Ситуация возле Временного Яра

Торецкое направление испытало 14 вражеских штурмов вблизи Торецкая и Щербиновки.

Торецк

Горячей точкой фронта остается Покровское направление. Здесь враг совершил 18 штурмовых и наступательных действий. Самые активные бои шли в районах Тарасовки, Луча, Покровска, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Водяного Второго и Улаков. По предварительным данным, на этом направлении украинские бойцы ликвидировали 100 и ранили 83 кафира, уничтожили боевую бронированную машину, бронетранспортер, семь единиц автомобильной техники, мотоцикл, три миномета и пушку.

Покровск

На Новопавловском направлении захватчики совершили четыре атаки, пытаясь продвинуться в направлении Константинополя, Привольного и Бедного.

Гуляйпольское направление подверглось авиаударам в районах Гуляйполя, Варваровки и Железнодорожного, а на Ореховском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Нестерянки и Новоданиловки.

Гуляйполе

На Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских защитников, тогда как на Северском направлении с начала суток активных действий не проводил.

Украинские силы обороны продолжают операцию на Курском направлении, где отразили 30 атак российских войск. Враг нанес 14 авиаударов с использованием 23 управляемых авиабомб и совершил 398 обстрелов позиций ВСУ, из которых 11 – из реактивных систем залпового огня.

Также ранее "Телеграф" писал, что серая зона в Сумской области увеличивается. Враг не только регулярно бьет по ней, но и пытается прорваться.