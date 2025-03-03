Оккупанты продвинулись на четырех участках фронта: какая ситуация по состоянию на 3 марта (карты боев)
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Россияне не устают штурмовать на нескольких участках фронта
Ситуация на фронте остается напряженной. По состоянию на 3 марта российские оккупанты совершили продвижение на нескольких участках.
В частности, враг захватил территории в районе Песчаного, юго-западнее Покровска, возле Погребков в Курской области, а также в населенных пунктах Надежда и Загрызово к югу от Купянска-Узлового на Харьковщине. Об этом свидетельствуют карты DeepState.
Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 62 авиационных удара, использовав 4 ракеты и 62 управляемые бомбы. Также враг совершил 869 атак дронами-камикадзе и более 4 тысяч обстрелов позиций украинских войск.
На Харьковском направлении наши защитники успешно отразили штурм в районе Волчанска. В то же время кафиры сбросили четыре управляемых авиационных бомбы вблизи Довжика.
Особенно напряженной остается ситуация на Лиманском направлении, где россияне 15 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Нового, Ямполевки и Новомихайловки.
На Краматорском направлении украинские военные отразили четыре атаки возле Временного Яра, Григорьевки и Александро-Шультиного.
Торецкое направление испытало 14 вражеских штурмов вблизи Торецкая и Щербиновки.
Горячей точкой фронта остается Покровское направление. Здесь враг совершил 18 штурмовых и наступательных действий. Самые активные бои шли в районах Тарасовки, Луча, Покровска, Котлиного, Удачного, Котляровки, Андреевки, Водяного Второго и Улаков. По предварительным данным, на этом направлении украинские бойцы ликвидировали 100 и ранили 83 кафира, уничтожили боевую бронированную машину, бронетранспортер, семь единиц автомобильной техники, мотоцикл, три миномета и пушку.
На Новопавловском направлении захватчики совершили четыре атаки, пытаясь продвинуться в направлении Константинополя, Привольного и Бедного.
Гуляйпольское направление подверглось авиаударам в районах Гуляйполя, Варваровки и Железнодорожного, а на Ореховском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Нестерянки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских защитников, тогда как на Северском направлении с начала суток активных действий не проводил.
Украинские силы обороны продолжают операцию на Курском направлении, где отразили 30 атак российских войск. Враг нанес 14 авиаударов с использованием 23 управляемых авиабомб и совершил 398 обстрелов позиций ВСУ, из которых 11 – из реактивных систем залпового огня.
Также ранее "Телеграф" писал, что серая зона в Сумской области увеличивается. Враг не только регулярно бьет по ней, но и пытается прорваться.