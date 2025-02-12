Укр

"Мясных штурмов" больше не будет? Военные эксперты объяснили новую тактику россиян

Автор
Игорь Тимофеев
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Подбитый российский танк
Подбитый российский танк. Фото Getty Images

Враг постоянно пытается истощить нашу оборону, однако терпит огромные потери

Российские оккупанты на многих участках фронта отказались от тактики "мясных штурмов" в пользу более организованных, но затяжных операций. Как следствие, количество ежедневных атак уменьшилось со 150 до 80-100, однако их интенсивность значительно возросла.

В комментарии "Телеграфу" глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил изменение тактики врага. По его словам, противник перешел к созданию механизированных ударных групп.

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— Вместо простых пехотных столкновений мы видим сложные бои с использованием бронетехники, тяжелой артиллерии и ракетных систем, — говорит военный эксперт. — Каждая атака стала длиннее, враг постоянно подтягивает резервы, маневрирует, пытается изнурить нашу оборону.

Статистика утрат противника подтверждает смену тактики. Если раньше украинские Силы обороны уничтожали три-пять российских танков в день, то теперь этот показатель составляет 20 единиц. Ранее россияне вообще почти не использовали танки из-за их дефицита. Теперь мы видим, что они бросили в бой все накопленные резервы.

Похожая ситуация с автотранспортом. Ранее Генштаб отчитывался об уничтожении 50-80 машин, а сейчас этот показатель достигает 150-160 авто.

— А еще сегодня [по состоянию на 11 февраля] мы уничтожили 44 артиллерийских установки противника — это сравнимо с потерей целой артиллерийской бригады за сутки, — отмечает Тимочко.

Показательна также статистика людских потерь врага. Как пояснил "Телеграфу" прессекретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, январь 2025-го стал рекордным. По предварительным подсчетам, более 300 российских военных гибнет на каждый квадратный километр фронта, который они пытаются захватить. Для сравнения: в начале 2024 года этот показатель составлял 120 "штыков", затем 140-150, а теперь вырос вдвое.

— Для любой другой армии мира такие потери означали бы немедленное прекращение наступления. Но не для российской. Их командование продолжает бросать свои подразделения в бой, надеясь, что новая тактика в конце концов сработает, — отмечает Тимочко.

Ранее он объяснил "Телеграфу", почему ВСУ открыли новый фронт на Курщине.

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#Штурм #Тактика #Сергей Братчук #Иван Тимочко