"Мясных штурмов" больше не будет? Военные эксперты объяснили новую тактику россиян

Враг постоянно пытается истощить нашу оборону, однако терпит огромные потери

Российские оккупанты на многих участках фронта отказались от тактики "мясных штурмов" в пользу более организованных, но затяжных операций. Как следствие, количество ежедневных атак уменьшилось со 150 до 80-100, однако их интенсивность значительно возросла.

В комментарии "Телеграфу" глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил изменение тактики врага. По его словам, противник перешел к созданию механизированных ударных групп.

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— Вместо простых пехотных столкновений мы видим сложные бои с использованием бронетехники, тяжелой артиллерии и ракетных систем, — говорит военный эксперт. — Каждая атака стала длиннее, враг постоянно подтягивает резервы, маневрирует, пытается изнурить нашу оборону.

Статистика утрат противника подтверждает смену тактики. Если раньше украинские Силы обороны уничтожали три-пять российских танков в день, то теперь этот показатель составляет 20 единиц. Ранее россияне вообще почти не использовали танки из-за их дефицита. Теперь мы видим, что они бросили в бой все накопленные резервы.

Похожая ситуация с автотранспортом. Ранее Генштаб отчитывался об уничтожении 50-80 машин, а сейчас этот показатель достигает 150-160 авто.

— А еще сегодня [по состоянию на 11 февраля] мы уничтожили 44 артиллерийских установки противника — это сравнимо с потерей целой артиллерийской бригады за сутки, — отмечает Тимочко.

Показательна также статистика людских потерь врага. Как пояснил "Телеграфу" прессекретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, январь 2025-го стал рекордным. По предварительным подсчетам, более 300 российских военных гибнет на каждый квадратный километр фронта, который они пытаются захватить. Для сравнения: в начале 2024 года этот показатель составлял 120 "штыков", затем 140-150, а теперь вырос вдвое.

— Для любой другой армии мира такие потери означали бы немедленное прекращение наступления. Но не для российской. Их командование продолжает бросать свои подразделения в бой, надеясь, что новая тактика в конце концов сработает, — отмечает Тимочко.

Ранее он объяснил "Телеграфу", почему ВСУ открыли новый фронт на Курщине.