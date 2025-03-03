Окупанти просунулись на чотирьох ділянках фронту: яка ситуація станом на 3 березня (карти боїв)

Росіяни не втомлюються штурмувати на кількох ділянках фронту

Ситуація на фронті залишається напруженою. Станом на 3 березня російські окупанти здійснили просування на кількох ділянках.

Зокрема, ворог захопив території в районі Піщаного, що на південний захід від Покровська, біля Погребків у Курській області, а також у населених пунктах Надія та Загризове на південь від Куп'янська Вузлового на Харківщині.Про це свідчать карти DeepState.

Піщане, Покровський напрямок

Погребки, Курська область

н.п. Надія, Харківщина

н.п. Загризове, Харківська область

Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, використавши 4 ракети та 62 керовані бомби. Також ворог здійснив 869 атак дронами-камікадзе та понад 4 тисячі обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку наші захисники успішно відбили штурм у районі Вовчанська. Водночас окупанти скинули чотири керовані авіаційні бомби поблизу Довжика.

Вовчанськ, Харківська область.

Особливо напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку, де росіяни 15 разів штурмували позиції ЗСУ в районах Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

Ямполівка, Лиманський напрямок

На Краматорському напрямку українські військові відбили чотири атаки біля Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного.

Ситуація біля Часового Яру

Торецький напрямок зазнав 14 ворожих штурмів поблизу Торецька та Щербинівки.

Торецьк

Найгарячішою точкою фронту залишається Покровський напрямок. Тут ворог здійснив 18 штурмових і наступальних дій. Найактивніші бої точилися в районах Тарасівки, Променя, Покровська, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Андріївки, Водяного Другого та Улаклів. За попередніми даними, на цьому напрямку українські бійці ліквідували 100 та поранили 83 окупантів, знищили бойову броньовану машину, бронетранспортер, сім одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, три міномети і гармату.

Покровськ

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки, намагаючись просунутись у напрямку Костянтинополя, Привільного та Скудного.

Гуляйпільський напрямок зазнав авіаударів у районах Гуляйполя, Варварівки та Залізничного, а на Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Нестерянки та Новоданилівки.

Гуляйполе

На Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських захисників, тоді як на Сіверському напрямку з початку доби активних дій не проводив.

Українські сили оборони продовжують операцію на Курському напрямку, де відбили 30 атак російських військ. Ворог завдав 14 авіаударів із використанням 23 керованих авіабомб та здійснив 398 обстрілів позицій ЗСУ, з яких 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Також раніше "Телеграф" писав, що сіра зона на Сумщині збільшується. Ворог не лише регулярно б'є по ній, але й намагається прорватися.