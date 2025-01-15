Проводник не пускал военного в вагон? Что известно о конфликте на вокзале в Ивано-Франковске
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Неизвестно куда следовал поезд и почему проводник не пускал мужчину в вагон
В Ивано-Франковске на перроне железнодорожного вокзала произошел конфликт между военнослужащим и проводником поезда.
Во время посадки проводник не пускал в вагон военного с собакой. Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".
На кадрах видно, как проводник, применяя физическую силу, хватал военнослужащего за одежду, препятствуя его посадке в вагон. Он также пытался выбросить вещи пассажира.
Свои действия работник "Укрзализныци" прекратил только после того, как заметил, что его снимают на видео.
Автор ролика в титрах написал, что проводник ему угрожал. Также в публикации сообщается, что корпорация уже разыскала оператора.
Куда следовал поезд, как и причина такого поведения проводника неизвестны.
"Телеграфу" пока не удалось получить комментарии пресс-службы "Укрзализныци".
Ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за того, что в одном из ресторанов отказались обслуживать военнослужащего. Речь идет о заведении Noice в Подольском районе.