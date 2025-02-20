У киевлян внезапно с карточек списали средства даже без поездок в транспорте: что произошло

"Киев Цифровой" объяснил неожиданные списания за проезд.

Киевляне начали массово замечать списание средств за проезд в общественном транспорте даже если фактически не пользовались им в день транзакции. Причина этого – техническая задержка в платежной системе "Киев Цифровой", которая произошла в период с 10 по 12 февраля.

Как сообщают в "Киев Цифровой", при настройке платежных систем средства временно не списывались с банковских счетов пассажиров, хотя система валидации фиксировала все совершенные поездки. Теперь эти транзакции поступили в банки и начали обрабатываться с задержкой.

В результате пользователи видят в выписке списание средств за проезд, хотя могли даже не находиться в общественном транспорте в данный момент. Однако причин для беспокойства нет – это не ошибка или сбой, а отложенные платежи за фактически совершенные поездки.

В "Киев Цифровой" просят горожан не волноваться и уверяют, что все транзакции соответствуют реальным поездкам, совершенным ранее. Также они рекомендуют проверить историю поездок в приложении, чтобы убедиться в корректности списаний.

Напомним, что система электронной оплаты проезда в Киеве работает с привязкой к банковским картам, и в случае технических обновлений возможны задержки в проведении платежей.

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